  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Даниил Медведев отстрани Александър Зверев на турнира в Пекин

Даниил Медведев отстрани Александър Зверев на турнира в Пекин

  • 29 сеп 2025 | 20:55
  • 876
  • 2
Даниил Медведев отстрани Александър Зверев на турнира в Пекин

Бившият № 1 в световната ранглиста по тенис за мъже Даниил Медведев надви с 6:3, 6:3 поставения под № 2 Александър Зверев на четвъртфиналите на турнира по тенис за мъже в Пекин. Надпреварата в китайската столица е от ранг АТП 500 и с награден фонд 4.016 милиона щатски долара.

Медведев достигна 60-ия си полуфинал в професионалния тенис тур и първи от юни насам. В следващия си мач той ще срещне Лърнър Тиен, който го победи на откритото първенство на Австралия през тази година.

"Хубаво е да се класираш на полуфинал, но аз искам повече. Постигнал съм много и не се интересувам от цифрите. В един момент от кариерата си всеки спортист се стреми просто да дава всичко най-добро от себе си. И при мен е така, защото напоследък това не се случва. Днешната победа срещу толкова силен съперник е стъпка в правилната посока", каза той.

Медведев отрази всички четири разигравания за пробив на Зверев и спечели 86% от точките на първи сервис. Преди мача той бе с баланс победа и две загуби срещу тенисисти от топ 10 в ранглистата, а единственият успех бе отново срещу Зверев в Хале. Руснакът вече е в серия от пет победи срещу германеца и води в директния сблъсък с 14:7.

Тиен се класира на полуфиналите след победа с 4:6, 6:3 и контузия на поставения под номер 4 Лоренцо Музети. Италианецът взе първия сет с пробив в седмия гейм, но във втората част загуби подаването си за 1:3. Така Тиен взе преднина и изравни след 6:3, а Музети се контузи. Нови два пробива за американеца и 3:0 във втория сет убедиха италианеца да се оттегли.

В другия полуфинал ще се срещнат поставеният под №1 Яник Синер и третият в схемата Алекс Де Минор.

Снимки: Gettyimages

