Голове и скорост: внушителните автомобили в колекцията на Ерлинг Холанд

Страстта на футболните звезди към скъпите коли не е новина, а Ерлинг Холанд също се вписва в тази тенденция. Головият терминатор на Манчестър Сити впечатлява с лъскавите автомобили в гаража си, така както го прави, когато бележи за “гражданите” и за националния отбор на Норвегия.

А Холанд е готов да пръска стотици хиляди лири, за да добави поредното бижу в колекцията си. Най-пресният пример е новият Ford Shelby F-150 на цена от близо 200 000 в британска валута. Външността му е внушителна и наподобява тази на мощния скандинавски нападател.

Дали обаче това е най-впечатляващият “звяр” в гаража на Ерлинг? По-скоро не, тъй като в нея откриваме още редица шедьоври на автомобилната индустрия. Колекцията на Терминатора наближава стойност от 10 милиона паунда

Говорим за най-високоплатения футболист във Висшата лига. За футболист, който печели по половин милион паунда на седмица (или над 25 милиона на година), не е проблем да пръска шестцифрени и дори седемцифрени суми за луксозни автомобили. Според по-консервативните оценки стойността на гаража му е малко под 8 милиона в британска валута, а някои познавачи смятат, че общата цена на спортните бегачки, лимузините и SUV-тата му вече гони 10 милиона.

В кръга на шегата, ако Ман Сити спечели Шампионската лига, норвежецът може да подари по една кола на всеки свой съотборник. Ето и кои са най-впечатляващите екземпляри в ултраскъпия гараж на Терминатора.

Bugatti Tourbillon ще бъде бижуто в колекцията

Това ще е следващият хиперавтомобил, наследник на епохалния Chiron, от който ще бъдат произведени само 250 екземпляра. Цената започва от 3,8 млн. евро, като “тиражът” вече е изчерпан. Очаква се доставките на представената през 2024 г. ултрабегачка да започнат догодина. Ерлинг Холанд, като ВИП клиент на Bugatti, е един от щастливците, които ще притежават тази рядка хибридна кола.

Нахвърляме само някои характеристики, които ще бъдат разбираеми за всеки - W16-цилиндров двигател, 1800 конски сили, от които около 1000 “коня” идват от двигателя с вътрешно горене, а останалите са от батерия и електромотор. Максималната скорост ще е около 445 км/ч, но при превключване на специален режим, като ще е лимитирана на 380 км/ч.

Очаква се Tourbillon да ускорява от място до 100 км/ч за под 2 секунди, което ще го превърне в най-бързата серийна кола в света.

С покупката на Bugatti Tourbillon Ерлинг Холанд постигна това, което постигна Манчестър Сити с привличането на Ерлинг Холанд - получи нещо уникално, за което другите могат само да мечтаят. Но и другите коли в гаража му предизвикватзавистливи погледи.

Mercedes-AMG ONE

Да има поне един Мерцедес в гаража е въпрос на престиж за всяка голяма звезда. Холанд може да се похвали с рядко срещания Mercedes-AMG ONE, от който са произведени едва 275 екземпляра, всеки от които струва малко над 2 милиона паунда (или окол 2,5 млн. евро). 6-цилиндровият турбодвигател може да вдигне от 0 до 100 км/ч за по-малко от 3 секунди - дори Ерлинг Холанд не е способен да пробяга толкова бързо, за да се озове пред чуждата врата.

Rolls-Royce Cullinan

Част от стила на това да бъдеш заможна и важна особа във Великобритания е да можеш да се покажеш и с Ролс-Ройс. Може зад волана, но още по-добре – на задната седалка и с личен шофьор. Ерлинг Холанд притежава луксозен Rolls-Royce Cullinan, чиято стойност надхвърля 300 хиляди паунда.

Ferrari 812 Superfast

Терминатора може да подкара и този звяр, който през повечето време кротува в гаража му. Ferrari 812 Superfast е 12-цилиндрова спортна кола, която разполага с близо 800 конски сили и развива над 330 км/ч. Холанд придоби италианската мечта едва преди няколко месеца, като се смята, че му е струвала около 350 хиляди паунда.

Porsche 911 GT3

Когато разполагаш с Ферари, трябва да имаш и Порше, не е ли така? Всъщност, германската кола е по-ранна придобивка на норвежкия нападател. Именно с покупката на Porsche 911 GT3 Ерлинг отпразнува подписването на нов договор с Манчестър Сити, който го направи най-високоплатения футболист във Висшата лига. Стойността на този спортен звяр е значителна - 160 000 в британска валута, което означава, че Холанд може да си купува по три такива коли… всяка седмица.

В гаража на головия Терминатор могат да се откроят още прелести като Mercedes-Maybach S680, Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 63 S, Range Rover Sport P510e и Audi RS6 Avant. При това изобилие от топ представители на автомобилната индустрия коя ли е любимата кола на Холанд? И дали е готов да я продаде или подари, за да получи Златната топка? Само норвежкият нападател може да даде отговор на тези провокативни питания. И едва ли ще го чуем скоро. Не и преди да добави поне още един автомобил към колекцията си.

Снимки: newsroom.bugatti.com и IMAGO