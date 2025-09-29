Резултати, голмайстори и класиране след 9-ия кръг на Югоизточната Трета лига

През изминалия уикенд се изиграха всички мачове от деветия кръг на Югоизточната Трета лига. Марица (Пловдив) и Несебър не срещнаха трудности и запазиха разликата от една точка помежду си, която е в полза на "пиратите".

Гигант се изкачи до третата позиция в класирането, след като спечели дербито с Ямбол.

27 септември 2025 г., събота, 17:00 ч:

Гигант (Съединение) - ФК Ямбол (Ямбол) 1:0

1:0-Венцислав Гюзелев (33 дузпа)

Атлетик (Куклен) - Марица (Милево) 0:5

0:1-Иван Кирев (6 дузпа)

0:2-Реджеб Халил (37)

0:3-Иван Кирев (64)

0:4-Васил Стойчев (80)

0:5-Теодор Андреев (84)

Розова долина (Казанлък) - Левски (Карлово) 0:1

0:1-Александър Георгиев (38)

Марица (Пловдив) - Созопол (Созопол) 3:0

0:1-Олджай Алиев (3)

0:2-Веселин Марчев (69)

0:3-Наско Христев (89)

Спартак (Пловдив) - СФК Раковски (Раковски) 3:2

1:0-Владимир Айтов (6)

1:1-Георги Балджийски (11)

2:1-Владимир Айтов (54)

3:1-Свилен Щерев (66)

3:2-Валери Домовчийски (81)

Загорец (Нова Загора) - Секирово (Раковски) 1:1

1:0-Мариян Тонев (10)

1:1-Запрян Запрянов (94)

Асеновец (Асеновград) - ОФК Хасково (Хасково) 0:3

0:1-Владислав Узунов (77)

0:2-Юлий Шекеров (89)

0:1-Владислав Узунов (94)

Димитровград (Димитровград) - Нефтохимик (Бургас) 0:2

0:1-Юнес Аюб (31)

0:2-Рамис Исмаилов (60)

28 септември 2025 г., неделя, 17:00 ч:

Несебър (Несебър) - Родопа (Смолян) 8:0

1:0-Стоянчо Велинов (10)

2:0-Пламен Димов (14)

3:0-Иван Колев (21)

4:0-Иван Колев (30)

5:0-Иван Колев (37)

6:0-Иван Колев (42)

7:0-Олександр Клименко (58)

8:0-Христо Георгиев (72)

Локомотив II (Пловдив) – почива