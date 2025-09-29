Резултати, голмайстори и класиране след 9-ия кръг на Югоизточната Трета лига

През изминалия уикенд се изиграха всички мачове от деветия кръг на Югоизточната Трета лига. Марица (Пловдив) и Несебър не срещнаха трудности и запазиха разликата от една точка помежду си, която е в полза на "пиратите".
Гигант се изкачи до третата позиция в класирането, след като спечели дербито с Ямбол.
27 септември 2025 г., събота, 17:00 ч:
Гигант (Съединение) - ФК Ямбол (Ямбол) 1:0
1:0-Венцислав Гюзелев (33 дузпа)
Атлетик (Куклен) - Марица (Милево) 0:5
0:1-Иван Кирев (6 дузпа)
0:2-Реджеб Халил (37)
0:3-Иван Кирев (64)
0:4-Васил Стойчев (80)
0:5-Теодор Андреев (84)
Розова долина (Казанлък) - Левски (Карлово) 0:1
0:1-Александър Георгиев (38)
Марица (Пловдив) - Созопол (Созопол) 3:0
0:1-Олджай Алиев (3)
0:2-Веселин Марчев (69)
0:3-Наско Христев (89)
Спартак (Пловдив) - СФК Раковски (Раковски) 3:2
1:0-Владимир Айтов (6)
1:1-Георги Балджийски (11)
2:1-Владимир Айтов (54)
3:1-Свилен Щерев (66)
3:2-Валери Домовчийски (81)
Загорец (Нова Загора) - Секирово (Раковски) 1:1
1:0-Мариян Тонев (10)
1:1-Запрян Запрянов (94)
Асеновец (Асеновград) - ОФК Хасково (Хасково) 0:3
0:1-Владислав Узунов (77)
0:2-Юлий Шекеров (89)
0:1-Владислав Узунов (94)
Димитровград (Димитровград) - Нефтохимик (Бургас) 0:2
0:1-Юнес Аюб (31)
0:2-Рамис Исмаилов (60)
28 септември 2025 г., неделя, 17:00 ч:
Несебър (Несебър) - Родопа (Смолян) 8:0
1:0-Стоянчо Велинов (10)
2:0-Пламен Димов (14)
3:0-Иван Колев (21)
4:0-Иван Колев (30)
5:0-Иван Колев (37)
6:0-Иван Колев (42)
7:0-Олександр Клименко (58)
8:0-Христо Георгиев (72)
Локомотив II (Пловдив) – почива