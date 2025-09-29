Берое има нов капитан

Милен Захариев е новият капитан на Берое Стара Загора, обявиха от клуба в началото на седмицата, с която ще бъде даден стартът на новия сезон в Sesame НБЛ. Крилото се присъедини към тима това лято.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

“Започваме седмицата с новината, че Милен Захариев е новият капитан на Берое! Надяваме се, че със сърцатата си игра, борбеността и опита, който притежава, ще поведе отбора към много победи и успехи през сезона!”, написаха в официалните си профили в социалните мрежи старозагорци.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg