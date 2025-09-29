Синер е полуфиналист в Пекин

Шампионът от 2023 година Яник Синер (Италия) се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в китайската столица Пекин от сериите АТР 500 с награден фонд над 4 милиона евро.

Водачът в схемата и номер 2 в световната ранглиста Синер победи унгареца Фабиан Марошан с 6:1, 7:5 за 80 минути игра.

Той загуби лидерството в класацията на АТР, след като отстъпи титлата си от Откритото първенство на САЩ и първото място на испанеца Карлос Алкарас.

A match of two halves 👏



Jannik Sinner defeats Fabian Maroszan 6-1 7-5 to achieve 40+ tour-level wins for a 5th consecutive season 🚀 #ChinaOpen pic.twitter.com/eScUkMYwBc — Tennis TV (@TennisTV) September 29, 2025

Италианецът спечели първия сет за 26 минути благодарение на силни удари от основната линия, но се сблъска с много по-силна съпротива във втория сет. Той загуби подаването си в деветия гейм, но със серия от три поредни части затвори мача.

"Започнах много добре в първия сет. И двамата играхме добре във втория сет. Имах няколко шанса за пробив при 4:3, не успях да ги използвам", каза Синер.

24-годишният италианец добави, че е доволен от това как се е борил в трудните моменти.

"Разбира се, психологически е тежко. Важно е как се справяш с тези моменти. Опитах се да се боря. Доволен съм от представянето си", заяви той.

Следващият съперник на четирикратния шампион от Големия шлем е австралиецът и трети поставен Алекс Де Минор, който стигна до полуфиналите, след като 20-годишният чех Якуб Менсик се отказа поради контузия на левия крак, докато изоставаше с 1:4 в първия сет.

Tough scenes in Beijing 😞



Jakub Mensik retires at *4-1 down, sending Alex de Minaur into the last 4.



The Australian equals his personal-best of 47 wins in a season! 🇦🇺 #ChinaOpen pic.twitter.com/1E1FoP4hbx — Tennis TV (@TennisTV) September 29, 2025

Американският тийнейджър Лърнър Тиен се изправя срещу сънародника на Синер и четвърти в схемата Лоренцо Музети, докато осмият поставен Даниил Медведев (Русия) и вторият в схемата Александър Зверев (Германия) излизат един срещу друг в другия четвъртфинал.

Снимки: Imago