  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Швьонтек имаше късмет в третия кръг в Пекин

Швьонтек имаше късмет в третия кръг в Пекин

  • 29 сеп 2025 | 12:58
  • 1101
  • 0
Швьонтек имаше късмет в третия кръг в Пекин

Световната номер 2 в тениса Ига Швьонтек от Полша се класира за четвъртия кръг на силния тенис турнир в Пекин WTA 1000 с награден фонд над 4 милиона долара, като съперничката й Камила Осорио от Колумбия се оттегли в третия кръг заради контузия и след 0:6 в първия сет, съобщи Ройтерс.

Това бе победа номер 400 за полякинята в професионалния тенис, като тя стана и първата състезателка, която има 25 или повече победи в турнирите WTA 1000, след чистия си успех срещу Юан Юе във втория кръг на турнира.

В следващия кръг Швьонтек, която спечели Откритото първенство на Република Кория в Сеул през миналата седмица, ще срещне американката Ема Наваро, която също се класира напред след отказване на французойката Лоис Буасон след 6:2, 1:0 за американката.

За следващия кръг се класира и руската тийнейджърка Мира Андреева, която надигра испанката Джесика Боусас Манейро с 6:4, 6:1. Тя ще срещне на осминафиналите британката Сонай Картал, която надигра австралийката Мая Джойнт с 6:3, 6:2.

Съм осминафиналите на турнира продължи и украинката Марта Костюк, която се наложи над Аляксандра Саснович от Беларус в два сета - 6:4, 6:2.

Още една рускиня продължава напред в турнира - Анастасия Потапова се наложи над Зейнеп Сонмез след 6:3, 7:5.

