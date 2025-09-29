Рубльов и Хачанов се класираха за полуфиналите на двойки в Пекин без игра заради отказване

Руските тенисисти Андрей Рубльов и Карен Хачанов достигнаха полуфиналите на двойки на турнира от ATP-500 в Пекин, след като се отказаха от британците Джулиан Кеш и Лойд Гласпул .

Британските противници на руснаците не взеха участие в мача и получиха автоматична загуба. Рубльов и Хачанов сега ще се борят за правото да играят на финала срещу Бенджамин Бонзи (Франция) и Талон Грикспур (Холандия).

Турнирът в Пекин приключва в утрешния 30-и септември (вторник). Общият награден фонд за състезанието е 4 016 050 долара.

На предишния етап руснаците победиха аржентинеца Франсиско Черундоло и французина Александър Мюлер с резултат 6:2, 6:4.