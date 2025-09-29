Ампутираха крака на висш функционер в НБА

С наближаването на сезон 2025/26 в НБА, генералният мениджър на Маями Хийт, Анди Елисбърг, се завърна в отбора след сериозен здравословен проблем, който му попречи да следи отбора през голяма част от междусезонната подготовка. По-конкретно, наложи се да му бъде ампутиран крак в резултат на това състояние.

Елисбърг разкри, че това, което е започнало като инфекция на крака в края на миналия сезон, е ескалирало в поредица от сериозни медицински проблеми.

„Когато пристигнахме в болницата, бях в ужасно състояние. Имах инфекция на крака, инфекция на гърба, инфекция на коляното, инфекции по цялото тяло. Засягаше черния ми дроб, засягаше бъбреците ми. Нивото на бъбреците ми на практика беше на ниво диализа. Имаше много неща, които вървяха наистина зле, и започна поредица от операции“, каза Елисбърг.

Част от крака му е трябвало да бъде ампутирана и Елисбърг е прекарал седмици в болница, последвани от месеци физиотерапия. Той изрази благодарността си към президента на Хийт, Пат Райли, и собствениците на отбора, Мики и Ник Арисън, за тяхната подкрепа.

„Когато се разболях за първи път, на практика ми казаха: „Анди, не се тревожи изобщо за работата си. Трябва да се съсредоточиш върху здравето си. Ние ще поемем всичко необходимо тук. Трябва да се погрижиш за себе си“, припомни си Елисбърг.

In what was a challenging offseason for Heat general manager Andy Elisburg, he speaks on the steps to recovery.https://t.co/tvC6HHCcWG — Heat Nation (@HeatNationCP) September 28, 2025

Дори по време на възстановяването си, Елисбърг е останал активен администрирането на отбора. Той е помогнал при драфта на НБА, включително при избора на Каспарас Якучионис от Маями с 20-ия пик.

Сега, след като се е завърнал у дома, Елисбърг все още използва инвалидна количка и посещава физиотерапия четири до шест пъти седмично, с надеждата да проходи отново.

„Очевидно, това не е нещо, което съм искал“, каза той. „Определено мога да кажа, че е несправедливо. Но също така съм много, много щастлив за живота, който живея… Много, много съм развълнуван, че нов сезон предстои да започне. Нямам търпение за още един сезон и да бъда част от него“, каза още Елисбърг.