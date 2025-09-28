Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Унион (Берлин)
  3. Унион и Хамбургер се занулиха

Унион и Хамбургер се занулиха

  • 28 сеп 2025 | 23:05
  • 2106
  • 0
Унион и Хамбургер се занулиха

Отборите Унион (Берлин) и Хамбургер ШФ направиха нулево равенство в среща от 5-ия кръг на германската Бундеслига. Изпуснатата победа не бе в услуга за нито един от двата отбора, тъй като и столичният тим, и новаците се намират във втората половина на таблицата в близост до зоната на изпадащите.

Въпреки че не паднаха попадения, имаше немалко шансове и за двата отбора, като феновете на футбола в германската столица видяха почти 30 голови положения пред двете врати.

Домакините дори имаха златна възможност да поведат рано в срещата, след като съдията отсъди дузпа в полза на столичния тим. С нейното изпълнение се нагърби Андрей Илич, но той не успя да намери целта и нулевото равенство се запази.

В крайна сметка така и никой не успя да намери целта и съперниците трябваше да поделят точките. Гостите от Хамбургер ШФ дори завършиха срещата с човек по-малко заради директния червен картон на Фабио Виейра.

Преди паузата за националните отбори двата състава ще изиграят по още един мач, като Унион (Берлин) ще гостува на вицешампиона Байер (Леверкузен), а Хамбургер ШФ ще приеме Майнц 05.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гуардиола потвърди за новия договор на Савиньо

Гуардиола потвърди за новия договор на Савиньо

  • 29 сеп 2025 | 10:00
  • 325
  • 0
Моуриньо ще опита да повтори постижение на Жорже Жезус в Бенфика

Моуриньо ще опита да повтори постижение на Жорже Жезус в Бенфика

  • 29 сеп 2025 | 07:31
  • 2715
  • 2
Обрат! В Юнайтед са обявили подкрепа за Аморим

Обрат! В Юнайтед са обявили подкрепа за Аморим

  • 29 сеп 2025 | 06:24
  • 8974
  • 11
Реал кацна в Казахстан, летището в Алмати посрещна “кралете” церемониално

Реал кацна в Казахстан, летището в Алмати посрещна “кралете” церемониално

  • 29 сеп 2025 | 05:42
  • 2395
  • 0
Конте: Защитата винаги е била най-голямата ни сила

Конте: Защитата винаги е била най-голямата ни сила

  • 29 сеп 2025 | 04:45
  • 5565
  • 0
Алегри: Милан направи крачка напред, Леао все още изостава

Алегри: Милан направи крачка напред, Леао все още изостава

  • 29 сеп 2025 | 04:16
  • 2879
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 12292
  • 5
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1308
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118694
  • 554
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35878
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26486
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 4070
  • 1