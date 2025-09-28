Унион и Хамбургер се занулиха

Отборите Унион (Берлин) и Хамбургер ШФ направиха нулево равенство в среща от 5-ия кръг на германската Бундеслига. Изпуснатата победа не бе в услуга за нито един от двата отбора, тъй като и столичният тим, и новаците се намират във втората половина на таблицата в близост до зоната на изпадащите.

Въпреки че не паднаха попадения, имаше немалко шансове и за двата отбора, като феновете на футбола в германската столица видяха почти 30 голови положения пред двете врати.

Домакините дори имаха златна възможност да поведат рано в срещата, след като съдията отсъди дузпа в полза на столичния тим. С нейното изпълнение се нагърби Андрей Илич, но той не успя да намери целта и нулевото равенство се запази.

В крайна сметка така и никой не успя да намери целта и съперниците трябваше да поделят точките. Гостите от Хамбургер ШФ дори завършиха срещата с човек по-малко заради директния червен картон на Фабио Виейра.

Преди паузата за националните отбори двата състава ще изиграят по още един мач, като Унион (Берлин) ще гостува на вицешампиона Байер (Леверкузен), а Хамбургер ШФ ще приеме Майнц 05.