Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Румънци спечелиха турнира "БУБА Къп Емануил Божков", домакините останаха трети

Румънци спечелиха турнира "БУБА Къп Емануил Божков", домакините останаха трети

  • 28 сеп 2025 | 21:38
  • 846
  • 0
Румънци спечелиха турнира "БУБА Къп Емануил Божков", домакините останаха трети

Румънският Райзинг Старс спечели международния баскетболен турнир „БУБА Къп Емануил Божков“ 2025.

Тимът от Букурещ записа три успеха в 17-тото издание на надпреварата за 12-годишни момчета, която завърши в София днес. Победителите надвиха и сръбския ФОКА от Крагуевац с 64:47.

Домакинът БУБА Баскетбол остана на третото място в надпреварата. Възпитаниците на треньора Емилия Кръстева се наложиха над Варда (Скопие) със 70:55. Това бе първи успех за столичани в надпреварата.

За Най-полезен играч (MVP) на турнира бе избран баскетболистът на шампионите Дариус Градеску.

Всеки от участващите тимове излъчи и отборен Най-полезен играч. За румънците това бе Владимир Иванченко. За ФОКА – Вук Миленкович. За БУБА Баскетбол за най-добър в турнира бе избран Слави Коцев, а за Вардар – Максим Данев.

Крайно класиране: 

1. Райзинг Старс Букурещ

 2. ФОКА Крагуевац 

3. БУБА Баскет София 

4. Вардар Скопие

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Ампутираха крака на висш функционер в НБА

Ампутираха крака на висш функционер в НБА

  • 29 сеп 2025 | 07:52
  • 854
  • 0
Васил Евтимов пред Sportal.bg: Този трофей винаги ще има специално място в моето сърце

Васил Евтимов пред Sportal.bg: Този трофей винаги ще има специално място в моето сърце

  • 28 сеп 2025 | 22:02
  • 7184
  • 5
Исторически триумф за Черно море Тича

Исторически триумф за Черно море Тича

  • 28 сеп 2025 | 21:33
  • 1337
  • 0
Марин Маринов пред Sportal.bg: Мисля, че можем да направим нещо специално тази година

Марин Маринов пред Sportal.bg: Мисля, че можем да направим нещо специално тази година

  • 28 сеп 2025 | 21:25
  • 1578
  • 0
Ловеча е MVP на мача за Sesame Суперкупа на България

Ловеча е MVP на мача за Sesame Суперкупа на България

  • 28 сеп 2025 | 20:42
  • 7117
  • 0
Черно море Тича разби Рилски спортист насред Самоков и триумфира със Sesame Суперкупа на България

Черно море Тича разби Рилски спортист насред Самоков и триумфира със Sesame Суперкупа на България

  • 28 сеп 2025 | 19:48
  • 18436
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 12223
  • 5
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1294
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118689
  • 554
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35867
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26466
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 4066
  • 1