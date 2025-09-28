Популярни
Исторически триумф за Черно море Тича

  • 28 сеп 2025 | 21:33
  • 1336
  • 0

Черно море Тича надигра Рилски спортист с 84:66 и спечели първата в историята си Sesame Суперкупа на България. Триумфът бе "изкован" в Самоков, а варненци взеха реванш от шампионите за загубата си от тях във финалния плейоф на Sesame НБЛ през миналия сезон.

Всички носители на Суперкупата на България по баскетбол при мъжете:

2025 - Черно море Тича (Варна) 

2024 - Рилски спортист (Самоков)

 2023 - Левски (София) 

2022 - Рилски спортист (Самоков) 

25 Рилски спортист 66:84 Черно море Тича

2021 - Рилски спортист (Самоков) 

2020 - не се провежда 

2019 - Левски Лукойл (София) 

2018 - Левски Лукойл (София) 

2017 - Берое (Стара Загора) 

2016 - Лукойл Академик (София)

Снимки: Борислав Цветанов

