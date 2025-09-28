G2 Esports вдигна трофея на Европа за 17-ти път

G2 Esports е новият шампион на европейското първенство на League of Legends - LEC, след като разгроми Movistar KOI с 3:0 във финала на летните плейофи в Мадрид.

"Самураите" взеха реванш за загубата си от пролетния финал и демонстрираха безапелационно превъзходство въпреки опитите на съперника да се противопостави.

TAKING THE THRONE FOR THE 17TH TIME



YOUR 2025 LEC SUMMER CHAMPS 🏆 pic.twitter.com/35GZ4gkJHz — G2 League of Legends (@G2League) September 28, 2025

С успеха G2 спечели 40 000 евро и си осигури място на Световното първенство по League of Legends - Worlds 2025, което започва на 14 октомври в Китай.

Това е 17-ият трофей на испанската организация от европейската сцена. SkewMond бе избран за MVP на финалната серия заради ключовата си роля в доминиращото представяне на тима.

G2, Movistar KOI и Fnatic ще представят Европа на световната сцена, като сега за тях предстои кратка пауза преди голямото предизвикателство.