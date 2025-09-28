Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. G2 Esports вдигна трофея на Европа за 17-ти път

G2 Esports вдигна трофея на Европа за 17-ти път

  • 28 сеп 2025 | 21:14
  • 796
  • 0
G2 Esports вдигна трофея на Европа за 17-ти път

G2 Esports е новият шампион на европейското първенство на League of Legends - LEC, след като разгроми Movistar KOI с 3:0 във финала на летните плейофи в Мадрид.

"Самураите" взеха реванш за загубата си от пролетния финал и демонстрираха безапелационно превъзходство въпреки опитите на съперника да се противопостави.

С успеха G2 спечели 40 000 евро и си осигури място на Световното първенство по League of Legends - Worlds 2025, което започва на 14 октомври в Китай.

Това е 17-ият трофей на испанската организация от европейската сцена. SkewMond бе избран за MVP на финалната серия заради ключовата си роля в доминиращото представяне на тима.

G2, Movistar KOI и Fnatic ще представят Европа на световната сцена, като сега за тях предстои кратка пауза преди голямото предизвикателство.

Следвай ни:

Още от eSports

Falcons наистина са похарчили 2 милиона евро за Максим "kyousuke" Лукин

Falcons наистина са похарчили 2 милиона евро за Максим "kyousuke" Лукин

  • 28 сеп 2025 | 18:53
  • 629
  • 0
Gen.G спечели титлата в Южна Корея по LoL

Gen.G спечели титлата в Южна Корея по LoL

  • 28 сеп 2025 | 16:25
  • 730
  • 0
500 се класира за плейофите в Полша след безпроблемен успех

500 се класира за плейофите в Полша след безпроблемен успех

  • 27 сеп 2025 | 22:56
  • 871
  • 0
500 се спаси от отпадане в Полша

500 се спаси от отпадане в Полша

  • 27 сеп 2025 | 19:28
  • 679
  • 0
Адам "⁠torzsi⁠" Торзас преподписа с MOUZ

Адам "⁠torzsi⁠" Торзас преподписа с MOUZ

  • 27 сеп 2025 | 18:46
  • 453
  • 0
Колаборация с електронен спорт превърна Неймар в карта от Yu-Gi-Oh

Колаборация с електронен спорт превърна Неймар в карта от Yu-Gi-Oh

  • 26 сеп 2025 | 15:41
  • 907
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 12181
  • 5
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1279
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118684
  • 554
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35861
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26455
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 4064
  • 0