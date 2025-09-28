Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Кьолн
  3. Щутгарт се изкачи до петото място след пълен обрат срещу Кьолн

Щутгарт се изкачи до петото място след пълен обрат срещу Кьолн

  • 28 сеп 2025 | 20:41
  • 2309
  • 0

Щутгарт спечелил с 2:1 гостуването си на Кьолн в мач от петия кръг на Бундеслигата. Домакините поведоха още в четвъртата минута с попадение на Якуб Камински, но “швабите” осъществиха пълен обрат с голове на Ермедин Демирович (28’) от дузпа и Йоша Вагноман (81’). Срещата започна отлично за “козлите”, които успяха да излязат напред в резултата още преди изтичането на пет игрови минути, когато Ахе намери по отличен начин откъсващия се вляво от него Камински и той реализира. Това попадение сякаш допълнително мобилизира възпитаниците на Себастиан Хьонес, които до голяма степен поеха контрола върху двубоя. Те пропуснаха добро положение след около четвърт час, когато Тиаго Томаш стреля опасно, но Марвин Швабе спаси.

В 28-ата минута Щутгарт получи дузпа за нарушение именно на стража срещу Демирович, а нападателят не сгреши от бялата точка и възстанови равенството. През втората част натискът на гостите продължи и те в крайна сметка успяха да вкарат второ попадение чрез Вагноман десетина минути преди края на редовното време след многоходова комбинация пред наказателното поле на Кьолн. С този успех “швабите” се изкачиха до петото място с девет точки след три успеха и две поражения. От своя страна “козлите” са само две позиции след тях със седем пункта.

Снимки: Gettyimages

