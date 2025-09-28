Популярни
Тунчев: Не отговорихме на агресията

  • 28 сеп 2025 | 20:12
Старши треньорът на Арда (Кърджали) говори след поражението на тима с 0:2 от Ботев (Враца) в двубой от 10-ия кръг на efbet Лига.

Ботев (Враца) тръгна с победа над Арда при новия треньор

"Определено това сега говорихме – не може по този начин от статично положение да допуснем гол. След това играта ни се разстрои. През второто полувреме опитахме, създадохме ситуации, но една изритана топка и получихме гол. Когато не вкараш, няма какво да очакваш повече. Не отговорихме на агресията, която Ботев ни показа.

Една победа със сигурност ще даде нужното самочувствие. Това го говорихме и след ЦСКА, но ще трябва и нещо повече от една победа", заяви Тунчев.

