  3. Много голове, няколко обрата и хикс между Етър и Вихрен в Търново

Много голове, няколко обрата и хикс между Етър и Вихрен в Търново

  • 28 сеп 2025 | 20:04
  • 3521
  • 5
Етър и Вихрен си спретнаха зрелищно 3:3 в мач от 10-ия кръг на Втора лига.

Срещата премина през няколко обрата, но в крайна сметка никой от двата отбора не взе пълния актив от точки.

Гостите от Сандански откриха резултата чрез Лео Пимиента в 10-ата минута. До края на първата част “болярите” резултата с две попадения на Стивън Стоянчов (26, 42).

В средата на второто полувреме зрителите на стадион “Ивайло” станаха свидетели на още един обрат. Вихрен изравни за 2:2 чрез нападателя Китан Василев в 63-ата минута. Даниел Пехливанов вкара за трети път топката в мрежата на Мартинов четвърт час преди края.

Етър обаче не се предаде и стигна до точката чрез точен шут на Чавдар Ивайлов в 86-ата минута.

ЕТЪР - ВИХРЕН 3:3

0:1 Лео Пимиента 10
1:1 Стивън Стоянчов 26
2:1 Стивън Стоянчов 42
2:2 Китан Василев 63
2:3 Даниел Пехливанов 74
3:3 Чавдар Ивайлов 86

