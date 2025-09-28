Много голове, няколко обрата и хикс между Етър и Вихрен в Търново

Етър и Вихрен си спретнаха зрелищно 3:3 в мач от 10-ия кръг на Втора лига.

Срещата премина през няколко обрата, но в крайна сметка никой от двата отбора не взе пълния актив от точки.

Гостите от Сандански откриха резултата чрез Лео Пимиента в 10-ата минута. До края на първата част “болярите” резултата с две попадения на Стивън Стоянчов (26, 42).

В средата на второто полувреме зрителите на стадион “Ивайло” станаха свидетели на още един обрат. Вихрен изравни за 2:2 чрез нападателя Китан Василев в 63-ата минута. Даниел Пехливанов вкара за трети път топката в мрежата на Мартинов четвърт час преди края.

Етър обаче не се предаде и стигна до точката чрез точен шут на Чавдар Ивайлов в 86-ата минута.

ЕТЪР - ВИХРЕН 3:3

0:1 Лео Пимиента 10

1:1 Стивън Стоянчов 26

2:1 Стивън Стоянчов 42

2:2 Китан Василев 63

2:3 Даниел Пехливанов 74

3:3 Чавдар Ивайлов 86