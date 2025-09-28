Популярни
Сензацията Елче влезе в топ 4

  • 28 сеп 2025 | 19:27
  • 2950
  • 0

Сензационното представяме на новака Елче в Ла Лига продължава, след като тимът вече е е топ 4. Това стана факт след успех с 2:1 над Селта у дома в мач от 7-ия кръг. Това е трета победа за отбора - всички на собствен терен, като той все така няма поражение.

В същото време Селта пък е без победа, като има пет равенства от по 1:1. И сега такъв резултат беше налице в определен момент, но Елче заслужено стигна до второ попадение и спечели. На всичко отгоре домакините пропуснаха и дузпа.

Андре Силва беше точен за 1:0 след 18 минути игра, но само четири по-късно Борха Иглесиас изравни.

После тимът на Елче наложи изразено игрово предимство и в 54-тата стигна до наказателен удар, но Рафа Мир не успя да го реализира. В 68-ата обаче Джон Доналд заби така чакания втори гол за домакините.

