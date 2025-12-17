Популярни
»
  Sportal.bg
  БГ Футбол
  Роден специалист по спортна психология на престижна визита в Аякс

Роден специалист по спортна психология на престижна визита в Аякс

  • 17 дек 2025 | 09:00
  • 331
  • 0
Роден специалист по спортна психология на престижна визита в Аякс

Българският спортен психолог Боряна Разсолкова, считана за един от водещите специалисти в областта на спортната психология у нас, осъществи изключително престижна визита в нидерландския гранд Аякс. За първи път в своята история клубът от Амстердам отправя официална покана към български специалист по спортна психология и ментално здраве.

Посещението на Разсолкова е продължило два дни, през които е била осъществена интензивна обмяна на опит между двете страни. Представителите на Аякс са запознали българския експерт с цялостната методология и програма, по която клубът работи на всички нива – от детско-юношеската школа до първия отбор, както и с екипите от специалисти, отговарящи за различните възрастови групи.

В рамките на визитата Боряна Разсолкова е имала възможност да се срещне и с бивш свой колега, с когото е работила преди години в академия „Еспаер“, което допълнително е подсилило професионалния обмен и личните контакти.

Поканата от страна на Аякс е признание не само за професионалните качества на Разсолкова, но и за развитието на спортната психология в България, която все по-осезаемо намира място в елитния европейски спорт.

