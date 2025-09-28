Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. верев срещу Медведев на четвъртфиналите в Пекин

верев срещу Медведев на четвъртфиналите в Пекин

  • 28 сеп 2025 | 17:43
  • 1156
  • 0
верев срещу Медведев на четвъртфиналите в Пекин

Вторият поставен Александър Зверев (Германия) се класира за четвъртфиналите на турнира на твърди кортове в китайската столица Пекин от сериите АТП 500 с награден фонд над 4 милиона евро.

Зверев надделя над французина Корентен Муте със 7:5, 3:6, 6:3 в двубой, продължил два часа и 39 минути.

Германският тенисист спечели трудно първия сет и загуби втория, а в третата част поведе с 5:2, въпреки допуснатия ранен пробив и приключи мача при 6:3.

Александър Зверев ще се изправи срещу осмия в схемата руснак Даниил Медведев в следващия етап. Медведев се наложи над Алехандро Давидович Фокина от Испания с 6:3, 6:3 за час и 25 минути игра.

В друг от четвъртфиналите ще се срещнат италианецът Лоренцо Музети и Лърнър Тиен (САЩ).

Музети победи французинът Адриан Манарино с 6:3, 6:3, а Тиен отстрани Флавио Коболи (Италия) с 6:3, 6:2.

Следвай ни:

Още от Тенис

Рубльов и Хачанов се класираха за полуфиналите на двойки в Пекин без игра заради отказване

Рубльов и Хачанов се класираха за полуфиналите на двойки в Пекин без игра заради отказване

  • 29 сеп 2025 | 06:57
  • 849
  • 0
Алкарас след успеха над Накашима: Трябваше да изиграя няколко страхотни точки в края

Алкарас след успеха над Накашима: Трябваше да изиграя няколко страхотни точки в края

  • 28 сеп 2025 | 17:53
  • 1076
  • 0
Донски отпадна в квалификациите на "Чалънджър" в Брага

Донски отпадна в квалификациите на "Чалънджър" в Брага

  • 28 сеп 2025 | 17:48
  • 633
  • 0
Маздрашки допусна поражение в квалификациите на "Чалънджър" в Испания

Маздрашки допусна поражение в квалификациите на "Чалънджър" в Испания

  • 28 сеп 2025 | 15:46
  • 538
  • 0
Пиронкова към волейболните национали: Поздравления, лъвове, накарахте България да мечтае!

Пиронкова към волейболните национали: Поздравления, лъвове, накарахте България да мечтае!

  • 28 сеп 2025 | 15:41
  • 1198
  • 3
Джазмин Паолини и Коко Гоф продължават напред на турнира в Пекин

Джазмин Паолини и Коко Гоф продължават напред на турнира в Пекин

  • 28 сеп 2025 | 15:02
  • 456
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 11631
  • 5
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1119
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118607
  • 554
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35791
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26341
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 4019
  • 0