Нелогична победа за Севиля след само един точен удар

Севиля надви Райо Валекано с 1:0 като гост в среща от 7-ия кръг на Ла Лига. Акор Адамс реализира попадението в 87-ата минута. Това е трети пореден успех на севилци на чужд терен, докато вкъщи те са пълно разочарование. Столичано пък са далеч назад в класирането, като постигнаха победа в първенството само в първия кръг.

Успехът на Севиля обаче е против всякаква логика. Тимът на Райо беше далеч по-добрият, но не успя да реализира нито едно от своите положения. В същото време гостите имаха само един точен удар за целия мач и го вкараха чрез Адамс. За нападателя това изобщо е първи гол за отбора от “Рамон Санчес Писхуан”.

В последните секунди на срещата Серхио Камейо от Райо Валекано беше изгонен с директен червен картон - вероятно за реплика към съдията.

През идната седмица домакините стартират участието си в Лига на конференциите с домакинство на Шкендия, а след това ще гостуват на Реал Сосиедад за първенство. Севиля пък ще приеме шампиона Барселона.

3- Sevilla FC have won their last three away games in LaLiga, having lost their previous six. No team have won more matches away from home than Sevilla this season in Top 5 European leagues (also three for Barcelona and Real Madrid). Streak. pic.twitter.com/JNr0Hys6MI — OptaJose (@OptaJose) September 28, 2025