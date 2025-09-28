Популярни
Нелогична победа за Севиля след само един точен удар

  • 28 сеп 2025 | 17:09
  • 1409
  • 0

Севиля надви Райо Валекано с 1:0 като гост в среща от 7-ия кръг на Ла Лига. Акор Адамс реализира попадението в 87-ата минута. Това е трети пореден успех на севилци на чужд терен, докато вкъщи те са пълно разочарование. Столичано пък са далеч назад в класирането, като постигнаха победа в първенството само в първия кръг.

Успехът на Севиля обаче е против всякаква логика. Тимът на Райо беше далеч по-добрият, но не успя да реализира нито едно от своите положения. В същото време гостите имаха само един точен удар за целия мач и го вкараха чрез Адамс. За нападателя това изобщо е първи гол за отбора от “Рамон Санчес Писхуан”.

В последните секунди на срещата Серхио Камейо от Райо Валекано беше изгонен с директен червен картон - вероятно за реплика към съдията.

През идната седмица домакините стартират участието си в Лига на конференциите с домакинство на Шкендия, а след това ще гостуват на Реал Сосиедад за първенство. Севиля пък ще приеме шампиона Барселона.

