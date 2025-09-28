Популярни
Беноа Сен Дени с още една битка преди края на годината

  • 28 сеп 2025 | 17:02
  • 604
  • 0

Професионалният ММА боец Беноа Сен Дени ще търси трета поредна победа през 2025-а. Французинът ще се изправи срещу ветерана на UFC Бенеил Дариуш на 15-и ноември двубой от бойната гала UFC 322. Събитието ще се проведе в Ню Йорк Сити в “Медисън Скуеър Гардън”. Новината бе съобщена от мениджъра на Сен Дени - Гьом Пелтие. 

Припомняме, че през септември представителят на “петлите” зарадва родната публика с успех на събитието UFC Париж. Носителят на черен колан по бразилско жиу-жицу отказа Маурисио Руфи във втория рунд. 

Преди това през месец май той отказа и Кайл Преполек отново със задушаваща техника.

Дариуш има една победа тази година. Той надигра Ренато Мойкано през месец юни. Преди това американецът с ирански корени бе в серия от две поредни поражения.

