  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джазмин Паолини и Коко Гоф продължават напред на турнира в Пекин

Джазмин Паолини и Коко Гоф продължават напред на турнира в Пекин

  • 28 сеп 2025 | 15:02
  • 455
  • 0
Джазмин Паолини и Коко Гоф продължават напред на турнира в Пекин

Американката Коко Гоф продължава защитата на титлата си и се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Пекин (Китай) от сериите УТА 1000 с награден фонд 8 963 700 долара.

Втората поставена Гоф преодоля 25-ата в схемата Лейла Фернандес от Канада с 6:4, 4:6, 7:5 в оспорван сблъсък, продължил два часа и 47 минути.

Американската тенисистка поведе с 4:2 в първия сет, но Фернандес изравни, преди Гоф да спечели следващите два гейма за 6:4. Лейла Фернандес успя да измъкне втория сет след два пробива, а равностойната трета част предложи общо девет пробива за зрителите и Коко Гоф надделя със 7:5 при втория си мачбол.

Следващата противничка на Гоф ще бъде 15-ата поставена швейцарка Белинда Бенчич, която елиминира австралийката Присила Хон след обрат с 4:6, 6:4, 6:3 за два часа и 27 минути игра.

Шестата в схемата Джазмин Паолини също намери място в четвъртия кръг след успех над американката София Кенин с 6:3, 6:0 и ще играе срещу Мари Боузкова (Чехия), която отстрани 24-ата поставена рускиня Вероника Кудерметова с 6:3, 7:5.

13-ата поставена Каролина Мухова (Чехия) се класира напред след 4:2 в първия сет и отказване на испанката Паула Бадоса. Тя очаква съперничката си от двубоя между третата в схемата американка Аманда Анисимова и представителката на домакините Шуай Чжан.

В друг мач от четвъртия кръг една срещу друга ще излязат МакКартни Кеслър от САЩ и германката Ева Лис. Кеслър продължи напред след 1:6, 7:5, 3:0 и отказване на чехкинята Барбора Крейчикова, докато Лис надделя над осмата поставена Елена Рибакина (Казахстан) с 6:3, 1:6, 6:4 за два часа и 16 минути игра.

