Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Карвахал също пропуска дербито срещу Барселона, проблеми и за Милитао

Карвахал също пропуска дербито срещу Барселона, проблеми и за Милитао

  • 28 сеп 2025 | 13:38
  • 12233
  • 14

Тежката загуба с 2:5 от Атлетико Мадрид не е единственият удар по Реал Мадрид след изминалото дерби на испанската столица. “Белите” потвърдиха, че капитанът Даниел Карвахал е получи травма и се очаква да се възстановява около един месец. Това означава, че най-вероятно десният бек отпада за дербито срещу Барселона на 25 октомври. Освен това той със сигурност няма да е в националния тим за идните световни квалификации, сред които е и тази срещу България на 14 октомври във Валядолид.

Карвахал е с разкъсване на мускул в десния крак след след остро влизане на Нико Гонсалес.

Според “Ас” опитният футболист може да бъде аут за дори до 5 седмици. Както е известно, преди дни контузия получи и другият основен десен защитник на Реал Трент Александър-Арнолд, който също няма да бъде на линия за сблъсъка с каталунците.

Междувременно Едер Милитао също е контузен, макар да не е толкова сериозно. Със сигурност бразилецът няма да пътува за Казахстан за двубоя от Шампионската лига срещу Кайрат във вторник.

Преди Ел Класико на “кралете” им предстоят мачове срещу Кайрат и Ювентус в Шампионската лига, както и срещу Виляреал и Хетафе в Ла Лига.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гуардиола потвърди за новия договор на Савиньо

Гуардиола потвърди за новия договор на Савиньо

  • 29 сеп 2025 | 10:00
  • 193
  • 0
Моуриньо ще опита да повтори постижение на Жорже Жезус в Бенфика

Моуриньо ще опита да повтори постижение на Жорже Жезус в Бенфика

  • 29 сеп 2025 | 07:31
  • 2612
  • 1
Обрат! В Юнайтед са обявили подкрепа за Аморим

Обрат! В Юнайтед са обявили подкрепа за Аморим

  • 29 сеп 2025 | 06:24
  • 8624
  • 10
Реал кацна в Казахстан, летището в Алмати посрещна “кралете” церемониално

Реал кацна в Казахстан, летището в Алмати посрещна “кралете” церемониално

  • 29 сеп 2025 | 05:42
  • 2344
  • 0
Конте: Защитата винаги е била най-голямата ни сила

Конте: Защитата винаги е била най-голямата ни сила

  • 29 сеп 2025 | 04:45
  • 5410
  • 0
Алегри: Милан направи крачка напред, Леао все още изостава

Алегри: Милан направи крачка напред, Леао все още изостава

  • 29 сеп 2025 | 04:16
  • 2821
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 10943
  • 4
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 912
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118512
  • 552
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35678
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26205
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 3946
  • 0