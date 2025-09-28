Карвахал също пропуска дербито срещу Барселона, проблеми и за Милитао

Тежката загуба с 2:5 от Атлетико Мадрид не е единственият удар по Реал Мадрид след изминалото дерби на испанската столица. “Белите” потвърдиха, че капитанът Даниел Карвахал е получи травма и се очаква да се възстановява около един месец. Това означава, че най-вероятно десният бек отпада за дербито срещу Барселона на 25 октомври. Освен това той със сигурност няма да е в националния тим за идните световни квалификации, сред които е и тази срещу България на 14 октомври във Валядолид.

Карвахал е с разкъсване на мускул в десния крак след след остро влизане на Нико Гонсалес.

Според “Ас” опитният футболист може да бъде аут за дори до 5 седмици. Както е известно, преди дни контузия получи и другият основен десен защитник на Реал Трент Александър-Арнолд, който също няма да бъде на линия за сблъсъка с каталунците.

Междувременно Едер Милитао също е контузен, макар да не е толкова сериозно. Със сигурност бразилецът няма да пътува за Казахстан за двубоя от Шампионската лига срещу Кайрат във вторник.

Преди Ел Класико на “кралете” им предстоят мачове срещу Кайрат и Ювентус в Шампионската лига, както и срещу Виляреал и Хетафе в Ла Лига.