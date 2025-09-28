Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Мартин Петков записа пета победа в Тайланд

Мартин Петков записа пета победа в Тайланд

  • 28 сеп 2025 | 13:29
  • 581
  • 0
Мартин Петков записа пета победа в Тайланд

Муай тай боецът Мартин Петков записа пета победа в Тайланд във финалния мач от своя втори лагер в азиатската държава. Той се справи с местния боец Пет Пирон и го победи със съдийско решение.

„Взех и трите рунда – разказа за Спортната джунгла от Тайланд боецът на академия „Антон Петров“. – Доминирах през цялото време.“

Петков пристигна в началото на август и изигра три срещи. Той спечели втора шампионска титла в своята кариера след успех на стадиона Патонг.

При предишния престой българинът триумфира с пояса на стадиона Бангла.

