Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Чехкиня стана шампионка на сингъл в Пазарджик

Чехкиня стана шампионка на сингъл в Пазарджик

  • 28 сеп 2025 | 13:04
  • 1311
  • 0
Чехкиня стана шампионка на сингъл в Пазарджик

Чехкинята Лаура Самсон спечели титлата на втория пореден турнир от ITF на клей за жени в Пазарджик. Надпреварата се се проведе на базата на ТК Фаворит и е с награден фонд 40 хиляди долара. На финала Самсон победи испанката Андреа Ласаро Гарсия с 6:2, 6:3 за 82 минути игра.

Самсон елиминира на полуфиналите българката Елизара Янева, която се представи отлично в последните две седмици на турнирите в Пазарджик. 18-годишната Янева постигна осем победни победи при само един загубен сет, като предната седмица триумфира с титлата на друг турнир в Пазарджик от същия ранг. Благодарение на страхотното си представяне Елизара Янева ще запише ново рекордно класиране в световната ранглиста за жени.

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева пък триумфира с две поредни титли в надпреварата на двойки. Така 22-годишната Каратанчева завоюва шестата и седмата си титла на двойки от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) в кариерата си, като четири от тях са от тази година.

Следвай ни:

Още от Тенис

Рубльов и Хачанов се класираха за полуфиналите на двойки в Пекин без игра заради отказване

Рубльов и Хачанов се класираха за полуфиналите на двойки в Пекин без игра заради отказване

  • 29 сеп 2025 | 06:57
  • 836
  • 0
Алкарас след успеха над Накашима: Трябваше да изиграя няколко страхотни точки в края

Алкарас след успеха над Накашима: Трябваше да изиграя няколко страхотни точки в края

  • 28 сеп 2025 | 17:53
  • 1074
  • 0
Донски отпадна в квалификациите на "Чалънджър" в Брага

Донски отпадна в квалификациите на "Чалънджър" в Брага

  • 28 сеп 2025 | 17:48
  • 633
  • 0
верев срещу Медведев на четвъртфиналите в Пекин

верев срещу Медведев на четвъртфиналите в Пекин

  • 28 сеп 2025 | 17:43
  • 1156
  • 0
Маздрашки допусна поражение в квалификациите на "Чалънджър" в Испания

Маздрашки допусна поражение в квалификациите на "Чалънджър" в Испания

  • 28 сеп 2025 | 15:46
  • 537
  • 0
Пиронкова към волейболните национали: Поздравления, лъвове, накарахте България да мечтае!

Пиронкова към волейболните национали: Поздравления, лъвове, накарахте България да мечтае!

  • 28 сеп 2025 | 15:41
  • 1191
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 10816
  • 4
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 860
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118484
  • 552
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35650
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26174
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 3937
  • 0