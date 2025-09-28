Марк-Андре Флюри се оттегли от хокея с победа на Питсбърг в контролна среща

Марк-Андре Флюри прекрати активната си хокейна кариера, след като не допусна гол при победа на Питсбърг Пенгуинс с 4:1 срещу Кълъмбъс Блу Джакетс в контролна среща преди началото на новия сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Флюри, на 40 години, прекара цялата трета част на леда и направи осем спасявания. Това бе последен мач за канадеца в Питсбърг, където игра първите 13 от общо 21 сезона и спечели три пъти Купа "Стенли" (2009, 2016, 2017).

Marc-Andre Fleury thanked Pittsburgh, and the city shouted it right back.@PensInsideScoop recaps the night: https://t.co/CHtoeGmqGg pic.twitter.com/o8xbZmXQRo — Pittsburgh Penguins (@penguins) September 28, 2025

"Тук прекарах част от най-приятните дни в живота ми и вие сте голяма част от това", обърна се Флюри към феновете, които бяха изпълнили капацитета на PPG Paints Arena от 18 333 души. Той игра с каска, на която пишеше "Благодаря ти, Питсбърг", а на всяко спасяване публиката скандираше "Благодарим ти, Флюри".



"Чувството е сюрреалистично, странно, но също така и комфортно. Винаги е било някак си по-различно, когато идвах да играя тук с други отбори. Този път всичко беше нормално, както си беше и преди. Имаше и нервни моменти, защото не исках да ви наранявам по никакъв начин. Беше и донякъде забавно обаче", добави той.

When your buddy joins you for the anthem one last time 🫶 pic.twitter.com/PpfmK0r9Re — Pittsburgh Penguins (@penguins) September 28, 2025

Флюри подписа договор за проби с Пенгуинс по-рано през месеца, за да тренира с отбора в петък и да играе в съботната контрола. Той завърши кариерата си с 1 051 мача, баланс 575-339-97, 2.60 допуснати гола средно на мач, 91.2% спасявания и 76 шътаута. Той е на второ място в историята на НХЛ по победи, мачове, стартове (1 017) и изиграни минути (60 669:30).

Your legacy is etched in black and gold.



Thank you, Flower 🖤 💛 pic.twitter.com/e2aTVjiYl0 — Pittsburgh Penguins (@penguins) September 28, 2025

Флюри е носител на трофея "Везина" за най-добър вратар от 2021 с Вегас Голдън Найтс, за който игра четири години. Той има мачове още за Чикаго Блекхоукс и Минесота Уайлд. 40-годишният канадец беше избран от Питсбърг под номер 1 в драфта през 2003 и счупи почти всеки клубен рекорд за вратари.