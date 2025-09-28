Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Марк-Андре Флюри се оттегли от хокея с победа на Питсбърг в контролна среща

Марк-Андре Флюри се оттегли от хокея с победа на Питсбърг в контролна среща

  • 28 сеп 2025 | 12:50
  • 565
  • 0
Марк-Андре Флюри се оттегли от хокея с победа на Питсбърг в контролна среща

Марк-Андре Флюри прекрати активната си хокейна кариера, след като не допусна гол при победа на Питсбърг Пенгуинс с 4:1 срещу Кълъмбъс Блу Джакетс в контролна среща преди началото на новия сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Флюри, на 40 години, прекара цялата трета част на леда и направи осем спасявания. Това бе последен мач за канадеца в Питсбърг, където игра първите 13 от общо 21 сезона и спечели три пъти Купа "Стенли" (2009, 2016, 2017).

"Тук прекарах част от най-приятните дни в живота ми и вие сте голяма част от това", обърна се Флюри към феновете, които бяха изпълнили капацитета на PPG Paints Arena от 18 333 души. Той игра с каска, на която пишеше "Благодаря ти, Питсбърг", а на всяко спасяване публиката скандираше "Благодарим ти, Флюри".

"Чувството е сюрреалистично, странно, но също така и комфортно. Винаги е било някак си по-различно, когато идвах да играя тук с други отбори. Този път всичко беше нормално, както си беше и преди. Имаше и нервни моменти, защото не исках да ви наранявам по никакъв начин. Беше и донякъде забавно обаче", добави той.

Флюри подписа договор за проби с Пенгуинс по-рано през месеца, за да тренира с отбора в петък и да играе в съботната контрола. Той завърши кариерата си с 1 051 мача, баланс 575-339-97, 2.60 допуснати гола средно на мач, 91.2% спасявания и 76 шътаута. Той е на второ място в историята на НХЛ по победи, мачове, стартове (1 017) и изиграни минути (60 669:30).

Флюри е носител на трофея "Везина" за най-добър вратар от 2021 с Вегас Голдън Найтс, за който игра четири години. Той има мачове още за Чикаго Блекхоукс и Минесота Уайлд. 40-годишният канадец беше избран от Питсбърг под номер 1 в драфта през 2003 и счупи почти всеки клубен рекорд за вратари.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Лиа Любенова завърши 24-та на Гран При в Баку

Лиа Любенова завърши 24-та на Гран При в Баку

  • 27 сеп 2025 | 12:21
  • 1234
  • 0
Капитанът на Флорида Александър Барков може да пропусне целия редовен сезон в НХЛ

Капитанът на Флорида Александър Барков може да пропусне целия редовен сезон в НХЛ

  • 26 сеп 2025 | 21:17
  • 1180
  • 0
Деян Михайлов завърши 14-ти на Гран при по фигурно пързаляне

Деян Михайлов завърши 14-ти на Гран при по фигурно пързаляне

  • 26 сеп 2025 | 10:40
  • 783
  • 0
Джейми Бен ще се подложи на операция

Джейми Бен ще се подложи на операция

  • 25 сеп 2025 | 20:34
  • 1741
  • 0
ФИС отложи въпроса за допускането на руските спортисти на Олимпийските игри в Италия за края на октомври

ФИС отложи въпроса за допускането на руските спортисти на Олимпийските игри в Италия за края на октомври

  • 25 сеп 2025 | 10:20
  • 658
  • 1
Деян Михайлов заема 13-о място след кратката програма при юношите на турнира Гран При в Баку

Деян Михайлов заема 13-о място след кратката програма при юношите на турнира Гран При в Баку

  • 25 сеп 2025 | 08:27
  • 551
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 10780
  • 4
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 846
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118478
  • 552
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35640
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26165
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 3931
  • 0