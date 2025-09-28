Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Шиникова се класира за основната схема на турнир от сериите WTA 125 в Турция

Шиникова се класира за основната схема на турнир от сериите WTA 125 в Турция

  • 28 сеп 2025 | 12:40
  • 515
  • 0
Шиникова се класира за основната схема на турнир от сериите WTA 125 в Турция

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова преодоля квалификациите и се класира за основната схема на турнира по тенис за жени на твърда настилка от категория WTA 125 в Самсун (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката, която е поставена под номер 2 в пресявките, победи Надя Колб (Украйна) с 6:2, 6:4 за около час игра.

Шиникова направи два пробива по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част взе подаването на съперничката си в петия гейм и без проблеми затвори срещата с втория си мачбол.

Жребият за основната схема ще бъде изтеглен по-късно днес и тогава ще стане ясна опонентката на българката на старта на надпреварата.

Следвай ни:

Още от Тенис

Рубльов и Хачанов се класираха за полуфиналите на двойки в Пекин без игра заради отказване

Рубльов и Хачанов се класираха за полуфиналите на двойки в Пекин без игра заради отказване

  • 29 сеп 2025 | 06:57
  • 836
  • 0
Алкарас след успеха над Накашима: Трябваше да изиграя няколко страхотни точки в края

Алкарас след успеха над Накашима: Трябваше да изиграя няколко страхотни точки в края

  • 28 сеп 2025 | 17:53
  • 1074
  • 0
Донски отпадна в квалификациите на "Чалънджър" в Брага

Донски отпадна в квалификациите на "Чалънджър" в Брага

  • 28 сеп 2025 | 17:48
  • 633
  • 0
верев срещу Медведев на четвъртфиналите в Пекин

верев срещу Медведев на четвъртфиналите в Пекин

  • 28 сеп 2025 | 17:43
  • 1156
  • 0
Маздрашки допусна поражение в квалификациите на "Чалънджър" в Испания

Маздрашки допусна поражение в квалификациите на "Чалънджър" в Испания

  • 28 сеп 2025 | 15:46
  • 537
  • 0
Пиронкова към волейболните национали: Поздравления, лъвове, накарахте България да мечтае!

Пиронкова към волейболните национали: Поздравления, лъвове, накарахте България да мечтае!

  • 28 сеп 2025 | 15:41
  • 1191
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 10762
  • 4
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 841
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118478
  • 552
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35636
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26162
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 3925
  • 0