Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Сесил Каратанчева ще ръководи организацията на Световното за спортисти със синдром на Даун в София

Сесил Каратанчева ще ръководи организацията на Световното за спортисти със синдром на Даун в София

  • 28 сеп 2025 | 11:51
  • 894
  • 0
Сесил Каратанчева ще ръководи организацията на Световното за спортисти със синдром на Даун в София

Една от най-успешните български тенисистки Сесил Каратанчева подкрепи организацията на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун и прие да бъде отговорник за надпреварата по тенис на корт. Престижното спортно събитие ще се проведе в София през 2026 година.

Бившата състезателка от топ 40 в световната ранглиста се включи в работна среща, посветена на подготовката на шампионата. С поемането на организационната роля за дисциплината тенис на корт Каратанчева ще вложи своя опит, авторитет и професионализъм, за да издигне състезанието на високо международно ниво.

"За мен е чест и отговорност да съм част от това вдъхновяващо събитие. Вярвам, че чрез спорта можем да изградим мостове на приятелство, подкрепа и равни възможности", каза Каратанчева.

Тя беше приветствана от председателя на Федерация Адаптирана физическа активност - България (ФАФА България) Слав Петков, както и от координатора на организацията Катерина Генова и от треньора Таня Лахтева, наставник на националния състезател със синдром на Даун Пламен Павлов.

Световното първенство ще включва пет спорта - спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика. Очакванията са България не само да организира мащабното събитие, но и да покаже пред света силата на спорта като източник на вдъхновение и платформа за равни възможности.

Следвай ни:

Още от Тенис

Рубльов и Хачанов се класираха за полуфиналите на двойки в Пекин без игра заради отказване

Рубльов и Хачанов се класираха за полуфиналите на двойки в Пекин без игра заради отказване

  • 29 сеп 2025 | 06:57
  • 834
  • 0
Алкарас след успеха над Накашима: Трябваше да изиграя няколко страхотни точки в края

Алкарас след успеха над Накашима: Трябваше да изиграя няколко страхотни точки в края

  • 28 сеп 2025 | 17:53
  • 1074
  • 0
Донски отпадна в квалификациите на "Чалънджър" в Брага

Донски отпадна в квалификациите на "Чалънджър" в Брага

  • 28 сеп 2025 | 17:48
  • 633
  • 0
верев срещу Медведев на четвъртфиналите в Пекин

верев срещу Медведев на четвъртфиналите в Пекин

  • 28 сеп 2025 | 17:43
  • 1156
  • 0
Маздрашки допусна поражение в квалификациите на "Чалънджър" в Испания

Маздрашки допусна поражение в квалификациите на "Чалънджър" в Испания

  • 28 сеп 2025 | 15:46
  • 537
  • 0
Пиронкова към волейболните национали: Поздравления, лъвове, накарахте България да мечтае!

Пиронкова към волейболните национали: Поздравления, лъвове, накарахте България да мечтае!

  • 28 сеп 2025 | 15:41
  • 1191
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 10609
  • 4
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 799
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118461
  • 552
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35608
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26138
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 3913
  • 0