  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Треньорът на Монтана 2003 Преслав Пешев: Първата част от подготовката мина добре

Треньорът на Монтана 2003 Преслав Пешев: Първата част от подготовката мина добре

  • 28 сеп 2025 | 11:25
  • 858
  • 0
Треньорът на Монтана 2003 Преслав Пешев: Първата част от подготовката мина добре

Старши треньорът на женския баскетболен тим на Монтана 2003 Преслав Пешев изрази мнението си за изминалите контролни срещи и първия етап от подготовката на отбора.

"Първата част от подготовката мина горе-долу добре, разбира се, можеше и по-добре да бъде, но общо взето тези контроли са да видим новите момичета и как те ще се напаснат към тези, които останаха от шампионския тим", коментира Пешев за официалната страница на клуба в социалната платформа Фейсбук.

"Вижда се, че със всеки изминал мач отборът се напасва все по-добре и по-добре. Първите два мача ги загубихме, с ПАОК успяхме да спечелим. ПАОК и Пансерайкос са сериозни отбори. И двата клуба с по 3-4 чужденки, с добър бюджет и добра селекция, така че със сигурност имаше полза от тези контроли", добави Пешев, чийто състав и тази година ще участва в Адриатическата лига за жени.

