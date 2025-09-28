Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

  • 28 сеп 2025 | 09:53
  • 296
  • 0
Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

Световният шампион в MotoGP за 2020 година Жоан Мир записа своя първи подиум като пилот на Хонда, финиширайки на третото място в домашния старт на японския производител на „Мотеги“.

Подиумът на испанеца в Страната на изгряващото слънце не дойда случайно, тъй като той стартира от първата редица и демонстрира много солидно темпо в хода и на спринта, и на състезанието. А след финала Мир благодари на всички в Хонда за положените усилия по развитието на мотора през последните години и добави, че всички те са си заслужавали.

Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане
Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

„Мина много време, много време без това усещане. Не можете да повярвате колко щастлив съм. Мисля, че подиумът идва в перфектния момент за нас. Борихме се много за него, нямате си и представа колко. Всичко си заслужаваше за този момент. Много благодаря на отбора за свършената работа и за усилията, които те положиха, за да ми дадат конкурентен мотор, а и да ми помогнат в труден момент. Това е невероятно, много съм щастлив, така че се надявам да продължим така, това ще е най-трудното, но вече постигнахме един подиум и сега просто ще трябва да повторим това“, заяви Мир.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

  • 28 сеп 2025 | 09:47
  • 336
  • 0
Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

  • 28 сеп 2025 | 09:28
  • 1417
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

  • 28 сеп 2025 | 09:11
  • 440
  • 0
Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

  • 28 сеп 2025 | 08:45
  • 3919
  • 0
Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

  • 28 сеп 2025 | 07:20
  • 1013
  • 0
Олгадо с втора победа в Moto2 след страхотно каране в Япония

Олгадо с втора победа в Moto2 след страхотно каране в Япония

  • 28 сеп 2025 | 07:08
  • 1340
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 18244
  • 32
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132911
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 62552
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4949
  • 4
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2115
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2580
  • 3