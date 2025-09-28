Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

Световният шампион в MotoGP за 2020 година Жоан Мир записа своя първи подиум като пилот на Хонда, финиширайки на третото място в домашния старт на японския производител на „Мотеги“.

He waited a long time for that one, but @JoanMirOfficial is a podium finisher as a factory Honda rider.



WHAT A HOME RESULT. #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/c9BYTvKQEG — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) September 28, 2025

Подиумът на испанеца в Страната на изгряващото слънце не дойда случайно, тъй като той стартира от първата редица и демонстрира много солидно темпо в хода и на спринта, и на състезанието. А след финала Мир благодари на всички в Хонда за положените усилия по развитието на мотора през последните години и добави, че всички те са си заслужавали.

Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

„Мина много време, много време без това усещане. Не можете да повярвате колко щастлив съм. Мисля, че подиумът идва в перфектния момент за нас. Борихме се много за него, нямате си и представа колко. Всичко си заслужаваше за този момент. Много благодаря на отбора за свършената работа и за усилията, които те положиха, за да ми дадат конкурентен мотор, а и да ми помогнат в труден момент. Това е невероятно, много съм щастлив, така че се надявам да продължим така, това ще е най-трудното, но вече постигнахме един подиум и сега просто ще трябва да повторим това“, заяви Мир.

