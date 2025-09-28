Милан и Наполи в директна битка за първото място

Един от най-очакваните двубои този уикенд на Ботуша е между отборите на Милан и Наполи на стадион "Джузепе Меаца". Двубоят е от петия кръг на Серия А. Срещата, насрочена за 21:45 часа, ще бъде ръководена от опитния рефер Даниеле Чифи. Двата гранда влизат в сблъсъка с отлична форма, като "росонерите" са спечелили последните си четири мача във всички турнири, докато неаполитанците водят в класирането с пълен актив от точки в първенството.

Наполи заема първото място в Серия А с максималните 12 точки от четири изиграни мача, като отборът на Антонио Конте демонстрира впечатляваща ефективност с 9 отбелязани и само 3 допуснати гола. Милан се намира на третата позиция с 9 точки, след като загуби само в първия си мач за сезона срещу Кремонезе, но оттогава записа три последователни победи в първенството. "Росонерите" имат положителна голова разлика от 7:2, което показва стабилността на защитата им. Победа за домакините в този двубой би ги изравнила по точки с лидера, докато успех за Наполи би затвърдил доминацията им на върха и би увеличил преднината им пред един от основните претенденти за титлата.

Милан демонстрира впечатляваща форма през последните седмици, като записа четири последователни победи във всички турнири. "Росонерите" разгромиха Лече с 3:0 в Купата на Италия на 23 септември, само три дни след като победиха Удинезе като гост с 3:0 в Серия А. Преди това отборът на Алегри надделя над Болоня с 1:0 (14.09.2025) и Лече като гост с 2:0 (29.08.2025). Единствената загуба за сезона дойде в първия кръг срещу Кремонезе с 1:2 (23.08.2025). Наполи също показва отлична форма в първенството с четири победи от четири мача, като последната беше срещу Пиза с 3:2 (22.09.2025). Единственото поражение за неаполитанците дойде в Шампионската лига, където отстъпиха с 0:2 при гостуването си на Манчестър Сити (18.09.2025). Преди това "адзурите" победиха Фиорентина като гост с 3:1 (13.09.2025), Каляри с 1:0 (30.08.2025) и Сасуоло като гост с 2:0 (23.08.2025). Двата отбора влизат в директния сблъсък с увереност и добра игрова форма.

В последните пет сблъсъка между двата гранда, Наполи има лек превес с две победи, една загуба и две равенства срещу Милан. Последната среща между тях се състоя на 30 март 2025 г. на стадион "Диего Армандо Марадона", където домакините победиха с 2:1 благодарение на ранните голове на Матео Политано (2') и Ромелу Лукаку (19'), докато Лука Йович (84') само намали резултата за Милан. В предишния сезон, през октомври 2024 г., Наполи спечели с 2:0 на "Джузепе Меаца" с голове на Ромелу Лукаку и Хвича Кварацхелия. Интересно е, че в последните пет мача Оливие Жиру е отбелязал три гола за Милан срещу неаполитанците, включително две попадения при равенството 2:2 през октомври 2023 г. Двата отбора се срещнаха и в Шампионската лига през април 2023 г., когато след 1:1 в реванша, Милан продължи напред с общ резултат 2:1.

Лука Модрич се утвърждава като централна фигура в полузащитата на Милан, въпреки напредналата си възраст. 39-годишният хърватски маестро вече има 1 гол и 1 асистенция в първите четири мача от Серия А, като особено впечатляващо беше представянето му срещу Болоня, когато отбеляза решаващото попадение. Модрич демонстрира изключителна визия на терена с 10 успешни центрирания досега в сезона, като особено продуктивен беше в мача срещу Лече, където записа асистенция и 5 точни центрирания. Неговият опит и техника ще бъдат ключови за контрола на играта в средата на терена срещу силната полузащита на Наполи. Скот Мактоминей се превърна в изненадващо ефективно попълнение за Наполи, като шотландският полузащитник вече има 1 гол и 1 асистенция в първите си четири мача в Серия А. Впечатляващо е, че Мактоминей е отправил 13 удара към вратата на противниците, 5 от които точни, което показва неговата офанзивна насоченост. Най-силното му представяне дойде при победата над Сасуоло, когато отбеляза гол и получи оценка 7.64. Интересно е, че Мактоминей вече има опит срещу Милан – в предишна среща той отправи 3 удара, 2 от които точни, и беше един от най-добрите на терена. Неговите пробиви от втора линия и физическа мощ ще бъдат сериозно предизвикателство за защитата на "росонерите".