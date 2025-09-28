Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона ще посрещне Реал Сосиедад на стадион "Олимпик Луис Компанис" в мач от седмия кръг на Ла Лига, който ще се проведе на 28 септември от 19:30 часа. Каталунците са в отлична форма под ръководството на Ханс-Дитер Флик и ще търсят шеста поредна победа във всички турнири. Баските гости, водени от Серхио Франсиско, идват след важна победа срещу Майорка, която прекъсна негативната им серия, и ще се опитат да изненадат фаворитите.

Барселона заема второ място в Ла Лига с 16 точки от 6 мача, като впечатлява с голова разлика 19:4. Каталунците демонстрират завидна ефективност в нападение и стабилност в защита, което ги прави един от основните претенденти за титлата. Победата срещу днешния съперник е задължителна за каталунците, тъй като Реал Мадрид сбърка фатално срещу Атлетико Мадрид в дербито на кръга и сега "блаугранас" ще могат да оглавят класирането.

Атлетико зашлеви непобедения Реал с пет гола в зрелищно мадридско дерби

От своя страна, Реал Сосиедад се намира в опасната зона - на 17-то място с едва 5 точки и голова разлика 6:9. Баските се нуждаят спешно от точки, за да се отдалечат от зоната на изпадащите, но предстоящото гостуване в Барселона е сред най-трудните изпитания в календара им.

Барселона е в изключителна форма с четири победи и едно равенство в последните пет мача. Каталунците започнаха с равенство срещу Райо Валекано (1:1) на 31 август, но след това нанизаха впечатляващи победи - разгромиха Валенсия (6:0) на 14 септември, победиха Нюкасъл като гост (2:1) в Шампионската лига на 18 септември, надиграха Хетафе (3:0) на 21 септември и завършиха серията с победа над Овиедо като гост (3:1) на 25 септември. Реал Сосиедад показва колебливо представяне с една победа, едно равенство и три загуби в последните пет мача. Баските завършиха наравно с Еспаньол (2:2) на 24 август, последваха загуби от Овиедо (0:1) на 30 август, Реал Мадрид (1:2) на 13 септември и Бетис (1:3) на 19 септември, преди да постигнат важна победа срещу Майорка (1:0) на 24 септември.

Барселона и Реал Сосиедад имат богата история на директни сблъсъци, като каталунците доминират в последните им срещи. Последният им двубой се състоя на 2 март 2025 г. на "Олимпик Луис Компанис", където Барселона постигна убедителна победа с 4:0 с голове на Жерард Мартин (25'), Марк Касадо (29'), Роналд Араухо (56') и Роберт Левандовски (60'). Преди това, на 10 ноември 2024 г., Реал Сосиедад успя да победи с 1:0 на "Реале Арена" с гол на Шералдо Бекер (33'). На 13 май 2024 г. Барселона отново триумфира на своя стадион с 2:0 с голове на Ламин Ямал (40') и Рафиня от дузпа. В последните пет срещи между двата отбора, Барселона има три победи, а Реал Сосиедад - две, като домакините обикновено имат предимство.

Феран Торес се очертава като основна заплаха за Реал Сосиедад, демонстрирайки отлична форма през този сезон с 4 гола в 6 мача в Ла Лига. Испанският нападател е особено опасен в последните си изяви, като отбеляза два гола срещу Хетафе и показва постоянство в създаването на голови положения с 24 удара (10 точни) през сезона. Срещу Реал Сосиедад Торес има добра статистика, включително асистенция в предишна среща, и ще бъде ключов фактор в атаката на Барселона. Микел Оярсабал е най-важният играч за Реал Сосиедад с 2 гола и 1 асистенция през този сезон. Капитанът на баските отбеляза решаващия гол при победата над Майорка и реализира дузпа срещу Реал Мадрид, показвайки хладнокръвие в ключови моменти. Срещу Барселона Оярсабал има смесени изяви, като в последните три срещи не е успял да отбележи въпреки създадените положения. Неговата способност да се появява на правилното място и да реализира шансовете си ще бъде решаваща за шансовете на гостите да изненадат фаворита.