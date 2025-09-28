Популярни
  Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

  • 28 сеп 2025 | 03:13
Уолейболният шампион при жените Марица (Пловдив) загуби от Бешикташ с 2:3 във вълнуващ петгеймов приятелски мач, обявиха от клуба. Това стана в четвъртия ден на мемориалния волейболен турнир "Ахмет Гьоксу" в Анкара.

На мача присъства българският посланик в Турция Ангел Чолаков и придружаващите го официални лица. Те изгледаха двубоя от ложата в зала "Селим Съри Таркан Зерен" в турската столица.

Преди това Марица загуби с 2:3 и от турския Нилюфер Беледиеспор от Бурса и на Зерен Спор от Анкара с 0:3.

СНИМКА: Maritza Plovdiv VC// Twitter

