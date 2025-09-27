Айнтрахт удари Борусия (Мьонхенгладбах) с тенис резултат в десетголово шоу

Айнтрахт победи като гост закъсалия Борусия (Мьонхенгладбах) с рядко срещаното 6:4 в изключително атрактивен мач от 5-тия кръг на Бундеслигата. Пет от головете за “франките” паднаха още през първата част, а след като резултатът стана 0:6, тимът на Дино Топмьолер откровено се отпусна и домакините все пак успяха да върнат цели четири гола. Така се оформи десетголовото шоу с резултат, характерен повече за тениса, отколкото за футбола.

Така Айнтрахт спря неприятната серия от две поредни загуби и вече е с 9 точки, като временно излезе на 4-а позиция в класирането. Гладбах пък остава на дъното на таблицата - само с 2 точки дотук, като “жребчетата”, които бяха водени отново от временния наставник Еуген Полански, остават единственият отбор в елита, който все още няма победа.

Айнтрайт започна много по-добре и само за петнадесетина минути поведе с два гола. Първо в 11-ата минута след центриране от корнер на Чаиби Фарес централният бранител Робин Кох заби с глава топката в мрежата на Мориц Николас - 0:1 за гостите. Само пет минути по-късно Айнтрахт заби второ попадение. След пряк свободен удар последва разбъркване, при което Рицу Доан намери Ансгар Кнауф, който със светкавичен изстрел удвои аванса на “франките” - 0:2 за Айнтрахт.

Наказателната акция на гостите продължи и след това. В 35-ата минута Джан Узун изведе добре Йонатан Буркарт, който технично пусна топката покрай Николас - 0:3 за тима на Дино Топмьолер. Само четири минути по-късно и Чаиби Фарес се разписа, възползвайки се от подаване на Доан - 0:4. Петият пирон в ковчега на домакините дойде в продължението на първото полувреме, когато голмайсторът Фарес с пета намери Джан Узун, който отблизо пак простреля Николас - 0:5 за Айнтрахт.

В самото начало на втората част головете за “франките” продължиха. След късно изпълнение на корнер Натаниъл Браун центрира, а оставеният непокрит Робин Кох отблизо се разписа с втория си гол в мача - 0:6 за гостите. След това попадение Айнтрахт рязко намали оборотите, което позволи на Борусия все пак да отбележи цели четири безответни гола. Първият от тях дойде в 72-рата минута, когато Джоузеф Скали центрира отдясно, а Йенс Кастроп с глава забоде топката в мрежата на Кауа за 1:6.

Шест минути по-късно резервата на Гладбах Харис Табакович също се разписа с глава, след като се възползва от центриране от корнер на Лука Нетц и направи 2:6. Борусия сякаш повярва, че някакво чудо е възможно и тимът успя да върне трето попадение, когато в 83-ата минута Яник Енгелхарт бе най-съобразителен и вкара за 3:6.

В дългото десетминутно продължение имаше време за още един гол за Гладбах. Скали се отчете с втора асистенция в мача, като центрира отдясно, а стражът на Айнтрахт Кауа увисна и позволи на резервата Грант-Леон Ранос пак с глава да оформи крайното и много рядко срещано във футбола 4:6.

Снимки: Imago