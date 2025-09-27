Популярни
  2. Футбол свят
  3. Съндърланд удари Нотингам Форест като гост, Постекоглу е без победа вече в пет мача

Съндърланд удари Нотингам Форест като гост, Постекоглу е без победа вече в пет мача

  • 27 сеп 2025 | 21:24
  • 1332
  • 1
Съндърланд удари Нотингам Форест като гост, Постекоглу е без победа вече в пет мача

Съндърланд победи с 1:0 Нотингам Форест като гост и излезе на трето място във временното класиране на Премиър лийг. Омар Алдерете (38’) вкара единственото попадение, а Анге Постекоглу не успя да спечели и петия си мач начело на Форест.

Австралиецът, за когото това беше първи домакински мач като мениджър на Нотингам, бе направил пет промени в своя състав. Джеймс МакАтий започна за първи път като титуляр за Нотингам Форест в Премиър лийг. Николас Домингес стартира изобщо за първи път през този сезон, Крис Ууд, Дилан Бакуа и Дан Ндой също започнаха.

Артур Масуаку замени наказания Рейналдо в състава на Съндърланд.

Единственото попадение през първата част реализира Омар Алдерете, който засече с глава центриране на Джака от фал. Нарушението за този свободен удар, от който дойде центрирането, обаче бе доста спорно.

Форест владееше повече топката, но не успяваше да създаде чисти положения, като домакините нямаха и точен удар през първата част. Най-добрата ситуация имаше Ндой точно преди почивката, но ударът му премина встрани.

През второто полувреме домакините доминираха. Елиът Андерсън нанесе опасен удар в 65-ата минута, но Рьофс спаси. В 73-тата Форест имаше голяма възможност. Удар на Жезус бе блокиран в наказателното поле, но топката стигна до Хътчинсън, който направи добавка. Рьофс обаче изби с крак. Стражът на Съндърланд спаси още един опасен удар на бившия играч на Ипсуич, а в 81-вата минута Крис Уууд пропусна страхотна възможност, след като от няколко метра стреля с глава встрани от вратата. До края Форест така и не успя да стигне до изравнителен гол.

В добавеното време Хеертруйда премина между няколко бранители на домакините, но Зелс излезе добре и спаси, предотвратявайки втори гол във вратата си.

Снимки: Imago

