Лориен спря Монако по пътя към върха

Отборът на Лориен се наложи над Монако с 3:1 в домакинството си в шестия кръг на Лига 1. Тимът от княжеството остана още в края на първото полувреме с десет души на терена, след като Тило Керер получи втори жълт картон и напусна терена.

Мохамед Бамба откри резултата за домакините в 40-ата минута. Пабло Пажис вкара още два гола за Лориен след почивката за 3:0. В седмата минута на добавеното време Ансу Фати от дузпа реализира почетното попадение за монегаските. Монако пропусна възможността да излезе на първо място, като остана с 12 точки и е трети в подреждането заради голова разлика.

По-късно тази вечер шампионът Пари Сен Жермен приема Оскар и при успех парижани ще излязат на върха. Утре пък Лионс гостува на Лил в един от най-интересните мачове от кръга.

Снимки: Imago