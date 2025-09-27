Лийдс изпусна победата срещу Борнемут в добавеното време, “черешките” излязоха на трето място

Минути не достигнаха на Лийдс да запише трета победа в Премиър лийг, след като йоркширци допуснаха изравнителен гол в добавеното време на мача с Борнемут, който завърши при резултат 2:2. “Черешките” поведоха на “Елънд Роуд” в 26-ата минута, когато Антоан Семеньо изпълни по изненадващ начин пряк свободен удар и се разписа с шут по земя. Домакините реагираха бързо и Джо Родън изравни в 37-ата, след като засече с глава центриране от корнер на Шон Лонгстаф. Самият Лонгстаф направи пълен обрат в 54-тата след хубав удар от ждроб малко след границата на наказателното поле. Ели Крупи обаче донесе точката на Борнемут в третата минута на добавеното време. Французинът се разписа с удар от въздуха, след като преди това Сенеси игра с глава след центриране от фал.
Българският национал Илия Груев бе на пейката на Лийдс, като така и не получи шанс за изява от Даниел Фарке.
С тази точка Борнемут излезе на трето място във временното класиране. Лийдс е 11-и.
Снимки: Imago