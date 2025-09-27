Белчев: Един негостоприемен терен за всички отбори

Наставникът на Септември Стамен Белчев похвали футболистите си след равенството 1:1 срещу Черно море във Варна, но поиска по-добра игра в атака.

"През второто полувреме приехме играта много дълбоко в собствената половина. Не бяха такива указанията, но действията на противника ни принудиха да се приберем и да затворим центриранията на противника.

Стратегията ни беше да се опитаме да пресираме, особено двамата им централни защитници, които добре изнасят топката. Няма как да бъдем перфектни през целия мач, то е ясно. Искам да поздравя момчетата.

През първото полувреме имахме добра агресия, стояхме близко до противника. Не им давахме да играят свободно.

Един негостоприемен терен за всички отбори. През второто полувреме трябваше да се представим още малко по-добре в атака. Трябва да покажем по-голяма увереност при владеенето на топката.

Галин Иванов беше извън групата заради лични проблеми", каза Стамен Белчев.