Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Белчев: Един негостоприемен терен за всички отбори

Белчев: Един негостоприемен терен за всички отбори

  • 27 сеп 2025 | 19:40
  • 1152
  • 1
Белчев: Един негостоприемен терен за всички отбори

Наставникът на Септември Стамен Белчев похвали футболистите си след равенството 1:1 срещу Черно море във Варна, но поиска по-добра игра в атака.

"През второто полувреме приехме играта много дълбоко в собствената половина. Не бяха такива указанията, но действията на противника ни принудиха да се приберем и да затворим центриранията на противника.

Стратегията ни беше да се опитаме да пресираме, особено двамата им централни защитници, които добре изнасят топката. Няма как да бъдем перфектни през целия мач, то е ясно. Искам да поздравя момчетата.

През първото полувреме имахме добра агресия, стояхме близко до противника. Не им давахме да играят свободно.

Един негостоприемен терен за всички отбори. През второто полувреме трябваше да се представим още малко по-добре в атака. Трябва да покажем по-голяма увереност при владеенето на топката.

Галин Иванов беше извън групата заради лични проблеми", каза Стамен Белчев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2042
  • 0
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4787
  • 3
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2469
  • 3
Ботев (Нови пазар) надви Устрем

Ботев (Нови пазар) надви Устрем

  • 28 сеп 2025 | 01:19
  • 1113
  • 0
Без победител във варненско дерби

Без победител във варненско дерби

  • 28 сеп 2025 | 01:10
  • 1428
  • 1
Бенковски излъга Фратрия II накрая

Бенковски излъга Фратрия II накрая

  • 28 сеп 2025 | 01:01
  • 1009
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17641
  • 32
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132385
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61913
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4787
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2042
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2469
  • 3