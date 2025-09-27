Популярни
  Байер (Леверкузен)
  27 сеп 2025
Байер (Леверкузен) направи крачка нагоре

Байер (Леверкузен) започна да подобрява представянето си след уволнението на Ерик тен Хаг. “Аспирините” спечелиха с 2:1 гостуването си на Санкт Паули и вече са четвърти в класирането.

Домакините първи създадоха добра ситуацията пред вратата на съперника, но удар с глава на Ерик Смит прати топката покрай вратата. Това сякаш мотивира гостите и те започнаха да създават положения. Джарел Каунса се разписа с гола. Байер пресираше високо в полето на съперника, но оставяше някои пространства в своята половина.

В 25-ата минута Едмонд Тапсоба откри резултата. След центриране на Грималдо от фал и неуспешен опит на Ваал да изчисти топката стигна до Тапсоба, който се разписа. Санкт Паули изравни седем минути по-късно след гол на Хауке Ваал. Той се възползва от грешка на Флекен, който не се справи добре с центриране от ъглов удар.

След почивката играта не бе толкова отворена, но “аспирините” имаха предимство. Те стигнаха до гол в 58-ата минута. Влезлият малко по-рано на терена Ернест Поку бе намерен от Грималдо и изведе гостите напред. Санкт Паули реагира и натисна. Домакините стигнаха до някои опасни ситуации пред вратата на Флекен, но не и до гол.

Снимки: Imago

