Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Антъни Генов е шампион на двойки в Будапеща

Антъни Генов е шампион на двойки в Будапеща

  • 27 сеп 2025 | 17:20
  • 835
  • 0
Антъни Генов е шампион на двойки в Будапеща

Антъни Генов стана шампион на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в унгарската столица Будапеща с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът и Енцо Уолърт (САЩ), които са водачи в схемата при дуетите, надделяха на финала над номер 2 Матяш Фюле (Унгария) и Брандон Перес (Венецуела)  със 7:5, 4:6, 10:5 за час и 39 минути.

Генов и Уолърт взеха първия сет след пробив в 12-ия гейм, но във втората част загубиха подаването си в седмия гейм и съперниците им изравниха резултата. В решителния трети сет българинът и американецът поведоха със 7:3 и без проблеми затвориха мача.

23-годишният българин завоюва осма титла на двойки във веригата на Международната федерация по тенис ITF при мъжете. За последно той спечели в тандем със сънародника си Николай Неделчев в надпреварата от същия ранг в София през август миналата година.

Следвай ни:

Още от Тенис

Карлос Алкарас е 1/4-финалист в Токио

Карлос Алкарас е 1/4-финалист в Токио

  • 27 сеп 2025 | 18:49
  • 926
  • 0
Премиерът Желязков: Една огромна благодарност към нашия национален отбор

Премиерът Желязков: Една огромна благодарност към нашия национален отбор

  • 27 сеп 2025 | 18:44
  • 913
  • 0
Радукану щастлива, че отново побеждава след трудната минала седмица

Радукану щастлива, че отново побеждава след трудната минала седмица

  • 27 сеп 2025 | 17:55
  • 978
  • 0
Лоренцо Музети се извини на китайската публика за свои коментари след мач

Лоренцо Музети се извини на китайската публика за свои коментари след мач

  • 27 сеп 2025 | 16:53
  • 879
  • 0
Швьонтек даде три гейма на китайка в Пекин

Швьонтек даде три гейма на китайка в Пекин

  • 27 сеп 2025 | 16:21
  • 572
  • 0
Топалова изпусна мачбол и отпадна във Франция

Топалова изпусна мачбол и отпадна във Франция

  • 27 сеп 2025 | 16:08
  • 1367
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17414
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132164
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61633
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4724
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2021
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2436
  • 3