Кьолн с информация за финансовото си положение

Печалбата на германския Кьолн беше намалена наполовина през миналия сезон, но все пак отборът успя да отбележи излишък от над 5 милиона евро във втора дивизия, пише агенция ДПА.

Финансовият директор Филип Туроф заяви по време на днешното събрание на клуба, че оборотът през сезон 2024/2025 е бил 150.8 милиона евро, а печалбата след данъци - 5.4 милиона евро.

Печалбата е намаляла повече от половината в сравнение с 11.8 милиона евро от сезон 2023/2024, похарчени в Бундеслигата, докато оборотът тогава е бил 159 милиона евро.

Участието в елитната футболна дивизия на страната генерира повече приходи от медийни права, а Кьолн вече се завърна в Бундеслигата.

Туроф каза, че клубът се е завърнал в елита "финансово стабилен и способен да действа".

Приходите включват продажбата на вратаря Йонас Урбиг на Байерн (Мюнхен) и на Джеф Шабо на Щутгарт, достигането до четвъртфиналите за Купата на Германия, както и рекордни продажби на мърчандайзинг продукти. Дълговете бяха намалени с 5.6 милиона евро до 32.2 милиона евро, а капиталът на клуба се увеличи с 3.4 милиона евро до 29 милиона евро.

"Успешно завършихме сезона във втора дивизия в спортен план, преодоляхме трудната финансова ситуация и изпълнихме финансовите си задължения навреме и надеждно", коментира още Туроф.

Снимки: Imago