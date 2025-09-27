Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кьолн
  3. Кьолн с информация за финансовото си положение

Кьолн с информация за финансовото си положение

  • 27 сеп 2025 | 16:44
  • 1022
  • 0
Кьолн с информация за финансовото си положение

Печалбата на германския Кьолн беше намалена наполовина през миналия сезон, но все пак отборът успя да отбележи излишък от над 5 милиона евро във втора дивизия, пише агенция ДПА.

Финансовият директор Филип Туроф заяви по време на днешното събрание на клуба, че оборотът през сезон 2024/2025 е бил 150.8 милиона евро, а печалбата след данъци - 5.4 милиона евро.

Печалбата е намаляла повече от половината в сравнение с 11.8 милиона евро от сезон 2023/2024, похарчени в Бундеслигата, докато оборотът тогава е бил 159 милиона евро.

Участието в елитната футболна дивизия на страната генерира повече приходи от медийни права, а Кьолн вече се завърна в Бундеслигата.

Туроф каза, че клубът се е завърнал в елита "финансово стабилен и способен да действа".

Приходите включват продажбата на вратаря Йонас Урбиг на Байерн (Мюнхен) и на Джеф Шабо на Щутгарт, достигането до четвъртфиналите за Купата на Германия, както и рекордни продажби на мърчандайзинг продукти. Дълговете бяха намалени с 5.6 милиона евро до 32.2 милиона евро, а капиталът на клуба се увеличи с 3.4 милиона евро до 29 милиона евро.

"Успешно завършихме сезона във втора дивизия в спортен план, преодоляхме трудната финансова ситуация и изпълнихме финансовите си задължения навреме и надеждно", коментира още Туроф.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1552
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 2081
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1433
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1977
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1732
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1388
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17344
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132101
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61541
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4700
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2010
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2430
  • 3