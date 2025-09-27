Елверсберг и Лукас Петков изтръгнаха драматичен успех и останаха в подножието на върха

Елверсберг с българския национал Лукас Петков успя драматично да пречупи съпротивата на Холщайн (Кил) и спечели с 1:0 в мач от 7-ия кръг на Втора Бундеслига. Късното попадение за тима на българина дойде в последните секунди на мача от дузпа. Родният футболист, който бе повикан от новия селекционер Александър Димитров за световните квалификации с Турция и Испания, остана на терена 76 минути.

Така Елверсберг вече е с четири победи и равен в последните пет мача, като тимът излезе на второ място с равни точки с отбора на Фабиан Нюрнбергер Дармщат. Холщайн пък остава на временната 9-а позиция.

Елверсберг бе по-добрият отбор през почти целия мач и имаше няколко добри шансове за гол. Стражът на Холщайн Йонас Крумри обаче спаси опасни изстрели на Максимилиан Рьор и Жаирзиньо Маланга, а в 81-вата минута бранител на гостите на два пъти чистеше с глава от голлинията.

Was für ein Finish! 💓 🥴#UnsereElv wirft in den letzten Minuten alles nach vorne und wird in der Nachspielzeit belohnt. Durch den knappen Sieg springt die Mannschaft von Vincent Wagner zumindest bis Morgen auf den 2. Tabellenplatz.



⚽ 1:0

⏰ 90. Minute#DieElv #ELVKSV pic.twitter.com/H3XWA14OQh — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) September 27, 2025

Решителният момент дойде в последните секунди на срещата, когато домакините получиха дузпа за нарушение на Карл Йохансон срещу Бамбасе Конте. Зад бялата точка застана 18-годишният Ото Щанге, който замени именно Петков в 76-ата минута. Младокът показа хладнокръвие и реализира, за да донесе победата на тима си и да оформи крайното 1:0 за Елверсберг.