Елверсберг и Лукас Петков изтръгнаха драматичен успех и останаха в подножието на върха

Елверсберг с българския национал Лукас Петков успя драматично да пречупи съпротивата на Холщайн (Кил) и спечели с 1:0 в мач от 7-ия кръг на Втора Бундеслига. Късното попадение за тима на българина дойде в последните секунди на мача от дузпа. Родният футболист, който бе повикан от новия селекционер Александър Димитров за световните квалификации с Турция и Испания, остана на терена 76 минути.
Така Елверсберг вече е с четири победи и равен в последните пет мача, като тимът излезе на второ място с равни точки с отбора на Фабиан Нюрнбергер Дармщат. Холщайн пък остава на временната 9-а позиция.
Елверсберг бе по-добрият отбор през почти целия мач и имаше няколко добри шансове за гол. Стражът на Холщайн Йонас Крумри обаче спаси опасни изстрели на Максимилиан Рьор и Жаирзиньо Маланга, а в 81-вата минута бранител на гостите на два пъти чистеше с глава от голлинията.
Решителният момент дойде в последните секунди на срещата, когато домакините получиха дузпа за нарушение на Карл Йохансон срещу Бамбасе Конте. Зад бялата точка застана 18-годишният Ото Щанге, който замени именно Петков в 76-ата минута. Младокът показа хладнокръвие и реализира, за да донесе победата на тима си и да оформи крайното 1:0 за Елверсберг.