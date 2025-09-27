Аматьорски боксов мач определи град Мюлхаузен за създател на братвурста

Амтьорски боксов мач определи град Мюлхаузен от провинция Тюринигия за създател на традиционния германски братвурст, след като Даниел Бертц спечели с технически нокаут в четвъртия рунд срещу Хасан Арли. Той пък бе представител на втория голям кандидат за тази титла - Нюрнберг и провинция Бавария.

Боксовият мач между Бертц и Арли бе предшестван от откриването на нов документ относно създаването на конкретния вид наденица. Според написаното в него, Нюрнберг може да претендира за това, че в града е живеел първият производител на братвурста, но Тюрингия също има своите исторически доводи. Именно в този регион е открит документ от 1404-а, в който за първи път се споменава специфичният за Германия деликатес.

Бертц заяви, че е готов за реванш в Нюрнберг, но такъв все още не е насрочен.

Аматьорският боксов мач бе изгледан от над 300 души, сред които и управителят на популярния за Мюлхаузен Музей на братвурста, пише ДПА. Празникът бе съпътстван с литри бира, музика и парти атмосфера.