Барцокас доволен от пристигането на Нтиликина: Благодаря на собствениците, бръкнаха дълбоко в джоба си

Сагата около Франк Нтиликина получи своя епилог в петък – френският гард напуска Белград и се мести в Пирея. След множество обрати, Олимпиакос и Партизан постигнаха споразумение, а "черно-белите" ще получат обезщетение от около 300 000 евро, колкото и искаха от самото начало.

"Бих искал да използвам тази възможност, за да благодаря на президентите, господата Ангелопулос, защото за пореден път, в трудна ситуация за отбора, те бръкнаха дълбоко в джобовете си и привлякоха Нтиликина. Това е нещо, което много ценя, както заради бързината, с която реагирахме, така и защото нашият отбор в този момент се нуждаеше от такъв играч", коментира трансфера старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас.

Опитният специалист не е сигурен дали това е последното попълнение за отбора. "Отборите са живи организми. Толкова много неща се случват през сезона – от най-лошото, да не урочасам никого, контузии, до всичко останало, включително и неприспособяването на някои хора към новата среда... В този момент не само съм доволен от състава – аз съм възхитен. Мисля, че имаме огромна дълбочина. Направихме определени ходове, за да намалим средната възраст, да подобрим скоростта, да бъдем по-агресивен отбор. И в този дух имаме много добър материал – мисля, че никой не се съмнява в това. Докъде ще стигнем, ще зависи от това колко ще напредваме през сезона и колко по-добър отбор ще станем", добави Барцокас.

Олимпиакос играе финал за Суперкупата на Гърция тази вечер, а след това на 30 септември започва сезона в Евролигата с мач срещу Баскония.

Снимки: Imago