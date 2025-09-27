Обещаващ индонезийски гимнастик загина по нелеп начин

19-годишният индонезийски гимнастик Науфал Такдир Ал Бари, с надежди за олимпийско бъдеще, почина в Русия почти две седмици след инцидент по време на тренировка. Това съобщи местната федерация.

Кандидатът за участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. тренираше от началото на септември в град Пенза, за да се подготви за Световното първенство по спортна гимнастика, което ще се проведе следващия месец в Джакарта. Той е получил тежки наранявания на врата, след като е паднал в яма, пълна с пяна, по време на упражнение на успоредка, съобщи Олег Минкарски, директор на спортната зала в Пенза, за руската информационна агенция ТАСС. Младият гимнастик е прекарал 12 дни в интензивно отделение, но е починал тази седмица.

"Индонезийската гимнастика загуби един от най-добрите си синове. Това е огромен удар и скръб за нас. В момента комуникираме със семейството му и с руското посолство в Индонезия, за да може репатрирането на останките на покойния Науфал в родината му да се осъществи скоро", цитира агенция АФП изявлението на Ита Юлиати, председател на Индонезийската федерация по гимнастика.

Снимка: gymnastics.indonesia / Instagram