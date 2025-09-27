Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Обещаващ индонезийски гимнастик загина по нелеп начин

Обещаващ индонезийски гимнастик загина по нелеп начин

  • 27 сеп 2025 | 15:25
  • 1311
  • 0
Обещаващ индонезийски гимнастик загина по нелеп начин

19-годишният индонезийски гимнастик Науфал Такдир Ал Бари, с надежди за олимпийско бъдеще, почина в Русия почти две седмици след инцидент по време на тренировка. Това съобщи местната федерация.

Кандидатът за участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. тренираше от началото на септември в град Пенза, за да се подготви за Световното първенство по спортна гимнастика, което ще се проведе следващия месец в Джакарта. Той е получил тежки наранявания на врата, след като е паднал в яма, пълна с пяна, по време на упражнение на успоредка, съобщи Олег Минкарски, директор на спортната зала в Пенза, за руската информационна агенция ТАСС. Младият гимнастик е прекарал 12 дни в интензивно отделение, но е починал тази седмица.

"Индонезийската гимнастика загуби един от най-добрите си синове. Това е огромен удар и скръб за нас. В момента комуникираме със семейството му и с руското посолство в Индонезия, за да може репатрирането на останките на покойния Науфал в родината му да се осъществи скоро", цитира агенция АФП изявлението на Ита Юлиати, председател на Индонезийската федерация по гимнастика.

Снимка: gymnastics.indonesia / Instagram

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Кевин Пенев спечели сребърен медал на финала на земя на Световната купа в Унгария

Кевин Пенев спечели сребърен медал на финала на земя на Световната купа в Унгария

  • 27 сеп 2025 | 17:47
  • 1041
  • 0
България с трети финал на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария

България с трети финал на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария

  • 27 сеп 2025 | 14:44
  • 934
  • 0
Стилияна Николова получи номинация за "Жена на годината"

Стилияна Николова получи номинация за "Жена на годината"

  • 26 сеп 2025 | 22:37
  • 8029
  • 0
Валентина Георгиева и Кевин Пенев се класираха за финалите на прескок и на земя на Световната купа в Унгария

Валентина Георгиева и Кевин Пенев се класираха за финалите на прескок и на земя на Световната купа в Унгария

  • 26 сеп 2025 | 22:15
  • 2363
  • 2
21 финала за България на международния турнир по скокове на батут във Варна

21 финала за България на международния турнир по скокове на батут във Варна

  • 26 сеп 2025 | 20:29
  • 600
  • 0
Христина Пенева представя комбинация с по-висока трудност на световната купа по батут

Христина Пенева представя комбинация с по-висока трудност на световната купа по батут

  • 26 сеп 2025 | 16:53
  • 609
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17191
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131956
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61369
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4660
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1996
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2398
  • 3