Легендарният Желко Обрадович пред Sportal за амбициите на Партизан и това, което най-много го мотивира

Легендарният треньор Желко Обрадович говори пред Sportal.rs за новия сезон и какво го мотивира след 34 години на баскетболния терен – от 1991 г. до днес, 2025 г.

За това какво го мотивира

"Работя в любим клуб, клуб, където феновете показват невероятна любов, където ни дават енергия във всеки мач, където също ни мотивират. Това, което ме мотивира най-много, е, че обичам работата, която върша и в момента, в който стъпя на паркета на тренировка, се чувствам наистина фантастично. Това е всичко, това е цялата мотивация", сподели наставникът на Партизан.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

За амбициите на Партизан

"Винаги трябва да имаш амбиции, винаги сме го показвали и продължаваме да бъдем амбициозни този сезон, но и всички останали имат амбиции. Това е първенство, което се играе в този формат за първи път, с 20 отбора. Невероятно е да има отбор, който да няма амбиции да бъде в първите осем. Миналата година имахме ситуация, в която първенството беше изключително оспорвано. Стигнахме дотам, докъдето стигнахме, благодарение на това, защото загубихме много мачове с една точка разлика. Предполагам, че този опит ще ни помогне да се представим по-добре тази година. В този смисъл имаме право да вярваме в собствените си възможности, да бъдем амбициозни. Ще видим къде ще завършим в Евролигата накрая", коментира Обрадович.

Следвай ни:

Снимки: Imago