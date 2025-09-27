Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Легендарният Желко Обрадович пред Sportal за амбициите на Партизан и това, което най-много го мотивира

Легендарният Желко Обрадович пред Sportal за амбициите на Партизан и това, което най-много го мотивира

  • 27 сеп 2025 | 14:31
  • 841
  • 0
Легендарният Желко Обрадович пред Sportal за амбициите на Партизан и това, което най-много го мотивира

Легендарният треньор Желко Обрадович говори пред Sportal.rs за новия сезон и какво го мотивира след 34 години на баскетболния терен – от 1991 г. до днес, 2025 г.

За това какво го мотивира

"Работя в любим клуб, клуб, където феновете показват невероятна любов, където ни дават енергия във всеки мач, където също ни мотивират. Това, което ме мотивира най-много, е, че обичам работата, която върша и в момента, в който стъпя на паркета на тренировка, се чувствам наистина фантастично. Това е всичко, това е цялата мотивация", сподели наставникът на Партизан.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

За амбициите на Партизан

"Винаги трябва да имаш амбиции, винаги сме го показвали и продължаваме да бъдем амбициозни този сезон, но и всички останали имат амбиции. Това е първенство, което се играе в този формат за първи път, с 20 отбора. Невероятно е да има отбор, който да няма амбиции да бъде в първите осем. Миналата година имахме ситуация, в която първенството беше изключително оспорвано. Стигнахме дотам, докъдето стигнахме, благодарение на това, защото загубихме много мачове с една точка разлика. Предполагам, че този опит ще ни помогне да се представим по-добре тази година. В този смисъл имаме право да вярваме в собствените си възможности, да бъдем амбициозни. Ще видим къде ще завършим в Евролигата накрая", коментира Обрадович.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Рилски спортист и Черно море Тича отново един срещу друг в сблъсък за трофей

Рилски спортист и Черно море Тича отново един срещу друг в сблъсък за трофей

  • 28 сеп 2025 | 07:03
  • 2485
  • 1
Академик Бултекс 99 спечели турнира в чест на Пенка Стоянова

Академик Бултекс 99 спечели турнира в чест на Пенка Стоянова

  • 28 сеп 2025 | 03:48
  • 537
  • 0
Везенков грабна трофей №10 в кариерата си

Везенков грабна трофей №10 в кариерата си

  • 27 сеп 2025 | 22:32
  • 2002
  • 0
Везенков и Олимпиакос с първи трофей за сезона

Везенков и Олимпиакос с първи трофей за сезона

  • 27 сеп 2025 | 22:01
  • 7114
  • 0
Барцокас доволен от пристигането на Нтиликина: Благодаря на собствениците, бръкнаха дълбоко в джоба си

Барцокас доволен от пристигането на Нтиликина: Благодаря на собствениците, бръкнаха дълбоко в джоба си

  • 27 сеп 2025 | 15:36
  • 1202
  • 0
Силна четвърта част донесе победата на Берое над Шумен

Силна четвърта част донесе победата на Берое над Шумен

  • 27 сеп 2025 | 05:59
  • 1062
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17089
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131880
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61262
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4628
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1984
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2389
  • 3