  "Ковачите" оглавиха временното класиране

"Ковачите" оглавиха временното класиране

  27 сеп 2025 | 18:55
"Ковачите" оглавиха временното класиране

Четири мача дадоха началото на десетия кръг във Втора лига. От 15:30 Севлиево прие Локомотив (Горна Оряховица) в първия мач от кръга. Янтра гонеше челните места при домакинството си на Миньор, а Беласица търсеше първа победа за сезона в Бургас срещу Черноморец. Последният мач противопостави Спортист (Своге) и Спартак (Плевен).

Втора лига, 10-ти кръг:

27 септември, 15:30 часа:

Севлиево 1:1 Локомотив (Горна Оряховица)

0:1 Иван Аврамов (33)
1:1 Едвин Джеси (66)

Севлиево взе точка след гол на бивша звезда на ЦСКА
Севлиево взе точка след гол на бивша звезда на ЦСКА

27 септември, 17:00 часа:

Янтра (Габрово) 1:0 Миньор (Перник)

1:0 Мартин Ганчев (22)

Янтра тресна Миньор и излезе начело
Янтра тресна Миньор и излезе начело

Черноморец (Бургас) 0:0 Беласица

"Акули" и "комити" не си пуснаха кръв
"Акули" и "комити" не си пуснаха кръв

Спортист (Своге) 1:1 Спартак (Плевен)

0:1 Ивелин Николаев (2)
1:1 Спас Георгиев (17)

"Шоколадите" не пречупиха десетимата от Спартак (Пл)
"Шоколадите" не пречупиха десетимата от Спартак (Пл)

28 септември, 17:00 часа:

Марек - ЦСКА II

28 септември, 18:00 часа:

Етър - Вихрен (Сандански)

29 септември, 17:00 часа:

Лудогорец II - Пирин (Благоевград)

29 септември, 17:30 часа:

Хебър (Пазарджик) - Дунав (Русе)

