"Ковачите" оглавиха временното класиране

Четири мача дадоха началото на десетия кръг във Втора лига. От 15:30 Севлиево прие Локомотив (Горна Оряховица) в първия мач от кръга. Янтра гонеше челните места при домакинството си на Миньор, а Беласица търсеше първа победа за сезона в Бургас срещу Черноморец. Последният мач противопостави Спортист (Своге) и Спартак (Плевен).
Втора лига, 10-ти кръг:
27 септември, 15:30 часа:
Севлиево 1:1 Локомотив (Горна Оряховица)
0:1 Иван Аврамов (33)
1:1 Едвин Джеси (66)
Севлиево взе точка след гол на бивша звезда на ЦСКА
27 септември, 17:00 часа:
Янтра (Габрово) 1:0 Миньор (Перник)
1:0 Мартин Ганчев (22)
Янтра тресна Миньор и излезе начело
Черноморец (Бургас) 0:0 Беласица
"Акули" и "комити" не си пуснаха кръв
Спортист (Своге) 1:1 Спартак (Плевен)
0:1 Ивелин Николаев (2)
1:1 Спас Георгиев (17)
"Шоколадите" не пречупиха десетимата от Спартак (Пл)
28 септември, 17:00 часа:
28 септември, 18:00 часа:
29 септември, 17:00 часа:
Лудогорец II - Пирин (Благоевград)
29 септември, 17:30 часа:
Хебър (Пазарджик) - Дунав (Русе)