  Футбол свят
  2. Футбол свят
  • 27 сеп 2025 | 01:05
  • 2032
  • 1
„Маракана“ става дом на мачове от НФЛ

Националната футболна лига (НФЛ) подписа споразумение с властите в Рио де Жанейро, според което от 2026 г. градът ще бъде домакин на по три мача от редовния сезон в рамките на пет години.

От НФЛ официално обявиха споразумението, по силата на което Рио де Жанейро ще приема минимум по три мача от редовния сезон годишно, започвайки от 2026 г. и за период от пет години.

Легендарният стадион „Маракана“ ще бъде домакин на официален мач по американски футбол за първи път още през следващата година. Това е част от стратегията на лигата за популяризиране на спорта в нови региони по света.

„След успеха на мачовете в Сао Пауло, няма как да не сме развълнувани от възможността да играем в един от най-емблематичните градове в света – Рио де Жанейро“, заяви комисарят на НФЛ Роджър Гудел.

„Очакваме с нетърпение да си сътрудничим с градските и щатските власти на легендарния „Маракана“, за да укрепим връзките си с десетките милиони фенове в Бразилия и цяла Южна Америка“, добави той.

Кметът на Рио де Жанейро, Едуардо Паеш, определи сделката като историческа.

„Партньорството между НФЛ и Рио е перфектен съюз. Включването на мачове от лигата в официалния календар на града ще бъде епохално събитие. Нямам търпение да видя как американският футбол ще излезе на терена на най-култовия футболен стадион в света“, каза Паеш.

В историята на НФЛ вече са изиграни 56 мача от редовния сезон извън САЩ. Лондон, Франкфурт, Мюнхен, Мексико Сити, Сао Пауло и Торонто са били домакини на срещи от лигата. Като част от международната програма за 2025 г., мачове ще се проведат също в Дъблин, Берлин и Мадрид, а от 2026 г. географията ще се разшири и до Австралия.

