Капитанът на Флорида Александър Барков може да пропусне целия редовен сезон в НХЛ

Капитанът на Флорида Александър Барков може да пропусне целия редовен сезон в Националната хокейна лига (НХЛ) поради контузия на коляното, което би било тежък удар за Пантърс и стремежа на тима да спечели трета поредна Купа "Стенли”. Барков се контузи в четвъртък по време на първата официална тренировка от подготвителния лагер на отбора, потвърди треньорът Пол Морис.

Очаква се Александър Барков да пропусне няколко месеца, което излага на риск целия сезон и по същество слага край на всякакъв шанс той да представлява родната си Финландия - както се надяваше и планираше - на Олимпийските игри в Милано-Кортина през февруари.

Операцията на хокеиста се провеждаше, докато Морис говореше пред медиите. От Пантърс заявиха, че ще публикуват повече подробности по-късно, тъй като по думите на Морис, някои от тях няма да бъдат известни, докато процедурата не приключи.

Александър Барков беше водещият играч за Флорида по брой асистенции през миналия сезон с 51 и бе втори по точки със 71, като добави шест гола и още 16 асистенции в плейофите, когато отборът спечели втората си поредна Купа "Стенли".

