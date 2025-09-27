Популярни
  • 27 сеп 2025 | 06:12
ПСЖ няма право на грешка

Пари Сен Жермен ще посрещне Оксер на стадион "Парк де Пренс" в мач от шестия кръг на Лига 1 довечера от 22:05 часа. Срещата ще бъде ръководена от съдията Тома Леонар, като домакините ще търсят възможност да се върнат към победите след неочакваната загуба от Марсилия в предишния кръг. За гостите от Оксер това е шанс да продължат положителната си инерция след победата над Тулуза в последния си мач.

Парижани заемат второто място в класирането с 12 точки от 5 изиграни мача, като имат еднакъв актив с Монако, Лион и Страсбург. Отборът на Луис Енрике ще търси задължителна победа, за да не изостане от конкурентите си.

Оксер се намира в средата на таблицата с 6 точки. Тимът е отбелязал само 4 гола до момента, което е едно от най-лошите постижения в Лига 1.

ПСЖ претърпя първата си загуба за сезона в последния кръг срещу Марсилия с 0:1, което прекъсна серията на отбора от четири поредни победи във всички турнири. Преди това парижани демонстрираха впечатляваща форма с разгромна победа над Аталанта с 4:0 в Шампионската лига и успехи срещу Ланс с 2:0, Тулуза с 6:3 и Анже с 1:0 в Лига 1.

Оксер записа две победи и три загуби в последните си пет мача. Тимът победи Тулуза с 1:0 в последния си мач, но преди това допусна три поредни загуби - от Монако с 1:2, Нант с 0:1 и Ница с 1:3.

Историята на директните сблъсъци между двата отбора категорично фаворизира Пари Сен Жермен. В последните пет срещи парижани имат три победи, една загуба и едно равенство. Последният им двубой се състоя на 17 май на "Парк де Пренс" и ПСЖ спечели с 3:1, като Хвича Кварацхелия отбеляза два гола, а Маркиньос добави още един.

Оксер не е побеждавал парижани от 2011 година.

Снимки: Gettyimages

