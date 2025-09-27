Манчестър Юнайтед има да си връща на Брентфорд

Брентфорд и Манчестър Юнайтед ще се изправят един срещу друг в мач от шестия кръг на Премиър лийг днес от 14:30 часа на "Джитек Къмюнити Стейдиъм". Двубоят ще бъде ръководен от опитния рефер Крейг Поусън. Срещата се очертава като важна за двата отбора, които търсят стабилизиране на формата си в началото на сезон 2025/26.

Брентфорд се намира в тревожна ситуация, заемайки 17-о място в класирането с едва 4 точки от първите 5 мача, като отборът е отбелязал 6 гола, но е допуснал цели 10. "Пчеличките" са на ръба на зоната на изпадащите и се нуждаят спешно от точки, за да подобрят позицията си. Манчестър Юнайтед се представя малко по-добре, намирайки се на 11-то място със 7 точки от същия брой мачове, и с отрицателна голова разлика - 6:8. "Червените дяволи" се стремят да се изкачат в горната половина на таблицата, като евентуална победа би могла да ги придвижи значително напред в класирането.

Брентфорд преминава през труден период, като в последните си пет мача има само една победа, две равенства и две загуби. Отборът загуби последния си мач в Премиър лийг срещу Фулъм с 1:3, преди това завърши наравно с Астън Вила 1:1 в "Карабао Къп" и с Челси 2:2 в първенството. Единствената победа дойде срещу Борнемут с 2:0.



Манчестър Юнайтед показва по-добра форма с две победи, две равенства и една загуба в последните си пет мача. "Червените дяволи" надвиха Челси с 2:1, но преди това загубиха градското дерби срещу Манчестър Сити с 0:3.

Последните пет сблъсъка между Брентфорд и Манчестър Юнайтед предлагат интересна статистика с две победи за "пчеличките", две за "червените дяволи" и едно равенство. Най-скорошната им среща се състоя на 4 май на "Джитек Къмюнити Стейдиъм", като Брентфорд спечели с 4:3 в зрелищен мач, в който Кевин Шаде отбеляза два гола.



Манчестър Юнайтед спечели всяко от последните си 4 домакинства на този съперник.

Микел Дамсгор се очертава като ключов играч за Брентфорд този сезон. Датският полузащитник отбеляза един гол в първенството, като това се случи в последния мач срещу Фулъм. В трите мача, в които е участвал, Дамсгор изигра 301 минути. Особено впечатляващо беше представянето му срещу Астън Вила, когато няколко опасни положения.



Бруно Фернандеш продължава да бъде двигателят на Манчестър Юнайтед. Португалският плеймейкър вкара 2 гола в 5 мача от старта на сезона, включително важно попадение при победата над Челси. Фернандеш изигра всичките 505 минути в първенството.

